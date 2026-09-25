To najdłuższy most na Podkarpaciu. Gigantyczna inwestycja na Sanie prawie gotowa

RMF24

Już wkrótce mieszkańcy Stalowej Woli (Podkarpackie) i okolicznych gmin będą mogli korzystać z najdłuższego mostu w sieci dróg wojewódzkich na Podkarpaciu. Nowa przeprawa przez San, licząca 1760 metrów, nie tylko usprawni komunikację, ale także otworzy zupełnie nowe perspektywy rozwoju dla miasta i regionu.

Najdłuższy most na Podkarpaciu nabiera kształtów

Budowa trzeciego mostu w Stalowej Woli wkracza w decydującą fazę. Nowa przeprawa powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855 i już dziś można zobaczyć, jak łączy dwa brzegi Sanu. Most ma 1760 metrów i jest najdłuższym tego typu obiektem w sieci dróg wojewódzkich na Podkarpaciu i jednym z najdłuższych tego typu obiektów w Polsce.

To inwestycja, która – jak podkreślają samorządowcy – zmieni sposób funkcjonowania miasta i całego regionu.

Trzeci most na Sanie stwarza zupełnie nowe możliwości. To nowy horyzont rozwoju Stalowej Woli. Komunikacyjnie, transportowo i gospodarczo – podkreśla prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.

Inwestycja o strategicznym znaczeniu

Nowy most ma przejąć znaczną część ruchu, w tym ciężkiego transportu związanego z przemysłem i strefą gospodarczą. Dzięki temu dotychczasowa sieć drogowa zostanie odciążona, a mieszkańcy zyskają większe bezpieczeństwo i sprawniejszą komunikację z sąsiednimi gminami.

Stalowa Wola, jako ważny ośrodek przemysłowy i obronny, zyska także strategiczne połączenie.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl zwraca uwagę, że decyzja o budowie mostu była podyktowana nie tylko rozwojem gospodarczym, ale także kwestiami bezpieczeństwa.

Obronność i bezpieczeństwo to obecnie nie tylko nośne hasła, ale przede wszystkim konieczność, która wymaga od nas działań wyprzedzających. To właśnie dlatego most należy postrzegać nie tylko jako inwestycję transportową. To element infrastruktury, która ma znaczenie dla funkcjonowania całego regionu, również w sytuacjach wymagających szybkiego i sprawnego przemieszczania ludzi, sprzętu oraz towarów – zaznacza marszałek.

Zaawansowana technologia

Most przez San i Bukową oraz rozległe międzywale został podzielony na cztery niezależne części: estakadę południową, most główny, estakadę dojazdową i estakadę północną.

Najbardziej charakterystycznym elementem będzie część główna o konstrukcji wantowej z dwoma pylonami, wykonana w nowoczesnej technologii extradosed.

Sam most, czyli część nurtowa, była najtrudniejsza. Wykonywana jest w rzadkiej w Polsce technologii extradosed, a zastosowany szalunek MSS przechodzi z przęsła na przęsło. Dodatkowym wyzwaniem było wykonanie podpór tymczasowych w rzece. Niski stan wody i susza hydrologiczna bardzo nam to utrudniały. To właśnie takie elementy sprawiają, że za pozornie prostą konstrukcją, drogą prowadzącą z jednego brzegu na drugi, kryje się jeden z najbardziej zaawansowanych inżynieryjnie projektów drogowych realizowanych obecnie w regionie – mówi Michał Bracha, dyrektor techniczny kontraktu.

Fot. stalowawola.pl

Cały projekt obejmuje nie tylko budowę mostu, ale także rozbudowę istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855. Nowy korytarz komunikacyjny o długości blisko 5 km połączy północne i południowe rejony miasta, prowadząc przez rejon Brandwicy i Rzeczycy Długiej, a kończąc się przy rondzie w pobliżu galerii handlowej w Stalowej Woli.

Po drodze powstały także nowe wiadukty i nasypy, które zapewnią bezkolizyjny ruch.

Wartość inwestycji sięga blisko 400 mln zł, z czego ponad 300 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 95 mln zł z budżetu województwa podkarpackiego. Prace wykończeniowe są już na finiszu i – jeśli pogoda pozwoli – nowa trasa zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku.

Nowy most nie tylko skróci czas podróży, ale także otworzy przed Stalową Wolą i okolicznymi gminami zupełnie nowe możliwości rozwoju.