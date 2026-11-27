RMF24

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Gorączka, dreszcze, bóle mięśni, biegunka, ale też bóle głowy i uczucie splątania – to objawy listeriozy. Należy unikać ryzyka zakażenia, dlatego Główny Inspektorat Sanitarny apeluje, aby poważnie potraktować ostrzeżenia, dotyczące zanieczyszczonych produktów.

Najnowsze ostrzeżenie GIS dotyczy produktów: K-Classic a'la Matjas Filety śledziowe solone w oleju, 250 g, z numerem partii: 264WO, terminem przydatności do spożycia: 05.12.2026 i numerem partii: 265KE oraz terminem przydatności do spożycia: 06.12.2026. Producentem jest: SEKO S.A., ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice.

Filety wyprodukowano dla: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., al. Armii Krajowej 47, 50‑541 Wrocław.

Produkt wycofywany ze sprzedaży / Shutterstock

„Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez producenta SEKO S.A. wycofaniu dwóch partii filetów śledziowych w oleju ze względu na wykrycie Listeria monocytogenes w badaniach właścicielskich. Produkt objęty wycofaniem był sprzedawany w sklepach Kaufland. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą” – czytamy w komunikacie.

Produkty wycofywane z rynku

Producent i dystrybutor wszczęli procedurę wycofywania kwestionowanych partii wyrobów ze sprzedaży. W sieci sklepów zamieszczono ostrzeżenie dla klientów. Istnieje też możliwość zwrotu zakupionych filetów – po okazaniu paragonu.

„Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach przeprowadził dochodzenie wyjaśniające w zakładzie produkcyjnym i nadzoruje przebieg wycofania produktu z rynku. W ramach podejmowanych działań urzędowych zostanie m.in. zrealizowany dodatkowy pobór próbek fileta śledziowego, a także innego produktu z grupy. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania” – informuje GIS.

Nie należy spożywać partii śledzia wskazanej w komunikacie. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów lepiej skonsultować się z lekarzem.