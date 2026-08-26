Zabił matkę w Bielsku Podlaskim i opublikował jej zdjęcie. Biegli wydali opinię

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31-latek podejrzany o zabójstwo matki w Bielsku Podlaskim był całkowicie niepoczytalny - wynika z opinii biegłych. W chwili zbrodni miał całkowicie zniesioną zdolność rozumienia znaczenia swoich czynów i kierowania postępowaniem. Śledczy wystąpili do sądu o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym.

Zabójstwo matki, zdjęcie zakrwawionego ciała w sieci. Co ustalili biegli?

Chodzi o zbrodnię, do której doszło w styczniu 2026 roku. Policję zawiadomiły sąsiadki zamordowanej kobiety, które na profilu jej syna w mediach społecznościowych zobaczyły zdjęcie ciała leżącego w kałuży krwi, a na nim zakrwawiony nóż.

Gdy próby telefonicznego kontaktu z 67-letnią kobietą nie powiodły się, zadzwoniły na policję. Ta po wejściu do mieszkania znalazła zwłoki; wszystko wskazywało (potwierdziło się to w śledztwie), iż kobieta zginęła od ciosów nożem.

Niedługo potem, niedaleko tego bloku został zatrzymany jej 31-letni syn, z którym mieszkała. Miał na sobie zakrwawione ubranie; wyglądało, że jest pod wpływem alkoholu; miał też przy sobie narkotyki.

W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim postawiono mu zarzut zabójstwa matki. W pierwszych przesłuchaniach nie przyznał się, ale ostatecznie - jak podała prokuratura w komunikacie dotyczącym zakończenia tego śledztwa - przyznał się do zabójstwa i posiadania narkotyków. Nie umiał jednak logicznie wyjaśnić motywu działania.

Biegli: Sprawca był niepoczytalny

W śledztwie podejrzany był badany przez psychiatrów i psychologa, którzy ocenili, że w czasie popełnienia zarzucanej mu zbrodni miał całkowicie zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynów i kierowania swoim postępowaniem. Według oceny biegłych istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego kolejnego przestępstwa o wysokiej społecznej szkodliwości.

Prokurator skierował więc do sądu wniosek o umorzenie śledztwa z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego, czyli o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym. Mężczyzna w przeszłości leczył się psychiatrycznie, miał zdiagnozowaną chorobę psychiczną.