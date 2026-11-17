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20-letni mieszkaniec okolic Łomży usłyszał zarzuty publicznego nawoływania przez internet do popełnienia zabójstwa oraz pochwalania zbrodni z 7 listopada w Krakowie. Mężczyzna przyznał się i złożył wyjaśnienia. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowy areszt.

Postępowanie wszczęto po tym, jak funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości znaleźli na Facebooku komentarze zamieszczone dzień po ataku w Krakowie.

Według Prokuratury Rejonowej w Łomży wpis był publicznie dostępny i zawierał pochwałę zbrodni oraz deklarację chęci zabijania ludzi. Śledczy postawili jego autorowi dwa zarzuty.

Policja informowała wcześniej, że 20-latek tłumaczył swoje zachowanie działaniem pod wpływem emocji. Wpis miał usunąć, gdy inni użytkownicy internetu zwrócili mu uwagę, że może ponieść konsekwencje.

Dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju

Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia — przekazała we wtorek łomżyńska prokuratura.

Śledczy wystąpili o tymczasowy areszt, ale sąd nie uwzględnił tego wniosku. Uznał, że nie ma obaw, iż 20-latek będzie próbował uciekać, ukrywać się lub dopuści się przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu bądź bezpieczeństwu publicznemu.

Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Atak na Rynku Głównym

7 listopada 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Tego samego dnia w mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego rodziców i siostry z ranami postrzałowymi. Napastnik zmarł później w szpitalu.