„Niech ci będzie jak u Pana Boga za piecem”. Pogrzeb Andrzeja Beyi-Zaborskiego

RMF24

Andrzej Beya-Zaborski - aktor znany szerokiej publiczności z roli komendanta policji z posterunku w Królowym Moście w serii filmów Jacka Bromskiego - spoczął we wtorek na Cmentarzu Farnym w Białymstoku. Miał 75 lat.

Andrzej Beya-Zaborski miał 75 lat. Zmarł po długiej chorobie. Urnę z jego prochami złożono w rodzinnym grobowcu.

Przez 40 lat aktor był związany z Białostockim Teatrem Lalek. Szeroka publiczność poznała go m.in. dzięki roli komendanta policji z posterunku w Królowym Moście w serii filmów Jacka Bromskiego - „U Pana Boga za piecem”, „U Pana Boga w ogródku”, „U Pana Boga za miedzą”, „U Pana Boga w Królowym Moście”.

Beya-Zaborski grał też m.in. w filmach Wojciecha Smarzowskiego, takich jak „Wesele” czy „Drogówka” oraz w serialach telewizyjnych (m.in. „Kruk”, „Pitbull” czy „Ojciec Mateusz”).

Misja aktora na pewno nie jest łatwa. Każdy aktor podejmuje się w ramach swojego zawodu niezwykle trudnego zadania, wcielając się w bardzo różne postacie, ukazując różne, nie zawsze właściwe postawy życiowe - mówił w czasie uroczystości pogrzebowych ks. Roman Balunowski.

Inspiruje swoich widzów do głębokiej refleksji, do odkrywania tego, co jest w życiu najważniejsze i najwartościowsze, do odkrywania życiowych zasad, właściwego fundamentu, tak aby w codziennym życiu nikt z nas nie był aktorem, ale byśmy byli autentycznymi ludźmi - dodał duchowny.

Uroczystości pogrzebowe (fot. Artur Reszko) / PAP



Bromski: Mam nadzieję, że dasz nam znać

Obecny na pogrzebie reżyser Jacek Bromski przypomniał, że prace na planie filmu „U Pana Boga za piecem” - rozpoczęły się 30 lat temu, w sierpniu 1996 r. w Supraślu. Dziękował za 30 lat przyjaźni i współpracy z Andrzejem Beyą-Zaborskim. Podkreślał, że na popularność postaci komendanta wpływ miały talent i osobowość zmarłego.

Reżyser nawiązał do sceny z filmu „U Pana Boga w Królowym Moście”, w której komendant rozmawia ze swoją filmową żoną.

Ona mówi: słuchaj, jak umrzesz przede mną, to daj mi znać, jak tam jest. (...) Mam nadzieję, że może dotrzymasz słowa i dasz nam znać, żeby wiedzieć co robić, jak się z tobą spotkamy u Pana Boga na drugim świecie - pożegnał zmarłego aktora Jacek Bromski.

Uroczystości pogrzebowe (fot. Artur Reszko) / PAP

„Trudno mówić o Andrzeju w czasie przeszłym”

Rektor Akademii Teatralnej w Warszawie prof. Wiesław Czołpiński podkreślał w czasie uroczystości, że każda z wielu ról teatralnych, które stworzył w tym teatrze Beya-Zaborski, „miała coś z niego - charakter, dowcip, przekorę, ciepło i tę niezwykłą umiejętność bycia prawdziwym”. Dodał, że Beya-Zaborski mocno kojarzył się także z Białymstokiem i Podlasiem nie tylko dlatego, że przez tyle lat był częścią Białostockiego Teatru Lalek, ale ze względu na otwartość, poczucie humoru i sposób patrzenia na świat.

Trudno dziś mówić o Andrzeju w czasie przeszłym, bo Andrzej był człowiekiem, którego obecność trudno było przeoczyć. Wchodził do sali, na scenę i od razu robiło się jakoś żywiej. Był człowiekiem wyrazistym, serdecznym, pełnym energii, poczucia humoru i własnego spojrzenia na świat - podkreślił Czołpiński.

Żegnaj i niech ci tam będzie jak u Pana Boga za piecem - dodał.