To ona wprowadziła ją w świat szołbiznesu. Matka Hayden Panettiere przerwała milczenie

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Amerykańskie media od kilku dni żyją sprawą śmierci 36-letniej Hayden Panettiere - aktorki znanej z m.in. z serialu „Nashville”, a także filmów „Krzyk IV” i „Krzyk VI”. Telewizja NBC News opublikowała wywiad z jej matką i jednocześnie pierwszą menedżerką - Lesley Vogel.

Matka aktorki zabrała głos

Hayden Panettiere zaczęła pojawiać się w serialach już jako 5-letnia dziewczynka. Jej pierwszą menedżerką była właśnie matka - była aktorka serialowa Lesley Vogel.

Relacje Panettiere i jej matki były trudne. W ostatnim czasie kobiety nie miały ze sobą kontaktu. W wydanej na kilka miesięcy przed śmiercią autobiograficznej książce „This Is Me: A Reckoning” aktorka nazwała ją perfekcjonistką. Opisała też szokujący incydent - matka miała wkleić do ust dziewczynki wypadnięty ząb, by nie straciła ona pracy.

W wywiadzie dla NBC News Lesley Vogel podkreśliła, że jej córka była wszechstronnie utalentowaną osobą.

Młodzi ludzie, którzy dorastają w branży rozrywkowej, nierzadko zbaczają z właściwej drogi. Bardzo trudno jest pozostać wiernym sobie - oceniła matka Hayden Panettiere. Hayden niestety zboczyła z drogi; żałuję, że tak się stało. Żałuję, że nie pozostała wierna sobie, bo miała wiele niesamowitych zalet - podkreślała.

Hayden Panettiere na zdj. z 2015 r. (fot. ROLF VENNENBERND) / PAP/EPA

Tuż po publikacji wspomnieniowej książki córki Vogel bagatelizowała jej zarzuty pod swoim adresem. Przekonywała, że chodzi o wywołanie szumu medialnego, który ma zwiększyć sprzedaż tej publikacji.

Wielu rodziców dzieci ze świata szołbiznesu aż nazbyt dobrze zna bolesne uczucie, jakie towarzyszy obserwowaniu autodestrukcyjnych ścieżek, które czasami wybierają. Żaden rodzic nie pragnie takiego scenariusza; chcemy, by nasze dzieci prowadziły spokojne, radosne życie. Niestety, nie mamy na to wpływu. Nie da się uratować kogoś, kto nie chce być uratowany - mówiła matka Hayden Panettiere w wywiadzie dla serwisu Page Six.

Nowe fakty ws. śmierci Hayden Panettiere. Jest oświadczenie Jaka była przyczyna śmierci aktorki Hayden Panettiere? Na razie nie ma jednoznacznych informacji w tej sprawie. Magazyn „The Hollywood Reporter” opublikował jednak oświadczenie biura koronera, dotyczące wstępnych wyników sekcji zwłok 36-letniej…

Władimir Kliczko wspomina Hayden Panettiere

Panettiere osierociła córkę Kayę, której ojcem jest jej były partner, ukraiński bokser Władimir Kliczko.

„Dzięki swojemu ogromnemu talentowi zbudowała niesamowitą karierę, zmagając się jednocześnie z ciemniejszymi stronami tej niezwykle wymagającej branży. Nic nie wymaże wspólnych chwil ani miejsca, jakie zajmowała w naszym życiu' - napisał we wtorek słynny pięściarz w mediach społecznościowych.

Kliczko podkreślił, że zawsze z szacunkiem będzie wspominał Panettiere w rozmowach z córką. Dodał, że zależy mu na tym, by zapamiętała jej prawdziwą twarz. Bokser przekazał też kondolencje rodzicom, przyjaciołom i fanom zmarłej aktorki.

„Młodzi i utalentowani ludzie, tacy jak Hayden, nie powinni tak wcześnie opuszczać tego świata” - stwierdził.

Co było przyczyną śmierci aktorki?

Na razie nie jest jasne, co doprowadziło do zgonu 36-letniej Hayden Panettiere. Jak informowało biuro koronera, sekcja zwłok nie wykazała żadnych urazów, które mogłyby być powodem śmierci gwiazdy. Jej szczegółowe wyniki mają być dostępne za ok. 2 miesiące.

Aktorka przyznawała się publicznie - m.in. w książce - do depresji poporodowej czy zmagań z uzależnieniem od alkoholu i opioidów. Miała też poważne problemy zdrowotne związane ze stanem wątroby.