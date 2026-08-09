Dziecko złapane w koc. Wypadło z 5. piętra

RMF24

Czteroletnia dziewczynka wisiała na barierce balkonu na 5. piętrze, a po chwili spadła. Sąsiedzi - widząc sytuację - rozciągnęli w porę koc, na który maluch spadł. Karatka zabrała dziecko na badania do szpitala. Do zdarzenia doszło w Łomży w województwie podlaskim. W mieszkaniu spała matka dziewczynki. Jak się okazało - nietrzeźwa.

Czterolatka zawisła na barierce balkonu po zewnętrzej stronie na 5. piętrze bloku w Łomży w województwie podlaskim. Wiszące dziecko zobaczyli sąsiedzi. Wiedzieli, że może za chwilę spaść, dlatego szybko rozciągnęli na dole duży koc.

Rzeczywiście po chwili rączka dziewczynki nie wytrzymała i dziecko spadło, ale na szczęście sąsiadom udało się zamortyzować upadek. Jak usłyszał od służb reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, dzięki ich postawie nie doszło do tragedii.

Karetka zabrała przytomną dziewczynkę na badania do szpitala. Na miejscu była matka dziecka.

Kobieta była nietrzeźwa. Policjanci szczegółowo wyjaśnią teraz okoliczności tego zdarzenia - powiedziała RMF FM Karolina Wojciak, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Łomży.

Jak się okazało, podczas zdarzenia matka spała. Miała 0,7 promila alkoholu we krwi.

Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży / Straż pożarna

Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży / Straż pożarna