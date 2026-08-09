Pilny apel o krew dla 15-latka, który walczy o życie po ataku nożownika

W piątek wieczorem przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze doszło do ataku nożem na 15-letniego chłopca. Podejrzewany o napaść 16-latek przebywa w policyjnej izbie dziecka. Ze względu na wiek o jego losie zdecyduje sąd rodzinny. Drugi z zatrzymanych został zwolniony do domu.
Pilny apel o krew dla Kacpra
Jak dowiedziała się nieoficjalnie nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska, zaatakowany 15-latek dostał cios nożem w szyję. Stracił bardzo dużo krwi, a w szpitalu kończą się zapasy. Chłopiec jest początkującym zawodnikiem MMA i część środowiska zaapelowała w mediach społecznościowych o przyłączenie się do zbiórki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy ul. Bolesława Chrobrego 31.
Jak informuje reporterka RMF FM, wsparcie okazują też koledzy nastolatka, którzy przed szpitalem skandowali: „Hej, Kacper, wracaj do zdrowia, jesteśmy z tobą!”.