RMF24

Pięćdziesięciu czterech nielegalnych migrantów próbował przemycić w piątek z Litwy do Polski kierowca tira. Zatrzymano go podczas kontroli w tymczasowym punkcie granicznym w Budzisku (woj. podlaskie).

Ciężarówką na rumuńskich tablicach rejestracyjnych kierował 37-letni obywatel Rumunii. W trakcie kontroli przy granicy służby – straż graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa – odkryły w naczepie 54 cudzoziemców. Wśród nich było 30 obywateli Pakistanu, 15 obywateli Afganistanu oraz 9 obywateli Bangladeszu. Jak ustalono, kierowca przewoził ich z Łotwy.

Fot. Podlaski Oddział Straży Granicznej / materiały udostępnione

37-latek usłyszy zarzuty karne. Z kolei migranci, po wykonaniu niezbędnych czynności przez służby, zostaną przekazani Litwinom w ramach procedury readmisji.

Nielegalni migranci wybierają granicę polsko-litewską

Granica polsko-litewska jest tymczasowo kontrolowana przez wzgląd na zagrożenie nielegalną migracją. Straż graniczna odnotowuje w ostatnich miesiącach wyraźny wzrost liczby prób nielegalnego przerzutu tędy migrantów.

Dotychczas zatrzymywani kurierzy przewozili zazwyczaj do 20 osób w busach, a część migrantów próbowała przedostać się do Polski pieszo. Przewóz 54 osób w jednej ciężarówce to największa ujawniona próba przemytu ludzi na tym odcinku granicy w 2026 roku.

Według danych SG od początku roku na granicy z Litwą zatrzymano już około 760 nielegalnych migrantów próbujących dostać się do Polski.