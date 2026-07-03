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Ponad 50 osób ukrytych w naczepie. Akcja służb w Budzisku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 lipca (11:20)

Pięćdziesięciu czterech nielegalnych migrantów próbował przemycić w piątek z Litwy do Polski kierowca tira. Zatrzymano go podczas kontroli w tymczasowym punkcie granicznym w Budzisku (woj. podlaskie).

Ponad 50 osób ukrytych w naczepie. Akcja służb w Budzisku
Granica z Litwą: Udaremniono próbę przemytu 54 migrantów do Polski (Fot. Podlaski Oddział Straży Granicznej) /materiały udostępnione
  • W piątek na granicy polsko-litewskiej w Budzisku zatrzymano 37-letniego obywatela Rumunii, który próbował przemycić 54 nielegalnych migrantów.
  • Migranci zostaną przekazani Litwinom w ramach procedury readmisji.
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Ciężarówką na rumuńskich tablicach rejestracyjnych kierował 37-letni obywatel Rumunii. W trakcie kontroli przy granicy służby – straż graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa – odkryły w naczepie 54 cudzoziemców. Wśród nich było 30 obywateli Pakistanu, 15 obywateli Afganistanu oraz 9 obywateli Bangladeszu. Jak ustalono, kierowca przewoził ich z Łotwy.

37-latek usłyszy zarzuty karne. Z kolei migranci, po wykonaniu niezbędnych czynności przez służby, zostaną przekazani Litwinom w ramach procedury readmisji.

Nielegalni migranci wybierają granicę polsko-litewską

Granica polsko-litewska jest tymczasowo kontrolowana przez wzgląd na zagrożenie nielegalną migracją. Straż graniczna odnotowuje w ostatnich miesiącach wyraźny wzrost liczby prób nielegalnego przerzutu tędy migrantów.

Dotychczas zatrzymywani kurierzy przewozili zazwyczaj do 20 osób w busach, a część migrantów próbowała przedostać się do Polski pieszo. Przewóz 54 osób w jednej ciężarówce to największa ujawniona próba przemytu ludzi na tym odcinku granicy w 2026 roku.

Według danych SG od początku roku na granicy z Litwą zatrzymano już około 760 nielegalnych migrantów próbujących dostać się do Polski.

Źródło: RMF24/PAP

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