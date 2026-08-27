Balon wylądował na dachu urzędu gminy. Duży „nalot” z Białorusi

RMF24

W kilku miejscowościach odnaleziono cztery balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy - poinformowała podlaska policja. W sumie zabezpieczono ponad 30 tys. paczek papierosów.

Policja poinformowała, że balony wylądowały w Jaświtach na dachu budynku urzędu gminy, na polu w Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach na linii energetycznej oraz w Tajnie Podjeziornym.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy podlaskiej policji Tomasz Krupa, to jedne z większych konstrukcji balonowych z kilkoma czaszami, jakie wleciały do Polski.

Miejsca zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy; na miejscu pracowali pirotechnicy.

Konieczne było m.in. zbadanie, czy w paczkach nie ma materiałów niebezpiecznych.