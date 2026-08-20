4-latka spadła z balkonu na piątym piętrze. Matka usłyszała zarzuty

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27-letniej matce dziewczynki, która spadła z balkonu na piątym piętrze i przeżyła dzięki temu, że sąsiadom udało się ją złapać w rozciągnięty koc, policja przedstawiła zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień.

Do tego dramatycznego wypadku doszło wczesnym popołudniem, 9 sierpnia w Łomży. Policja otrzymała zgłoszenie o małym dziecku znajdującym się po zewnętrznej stronie balkonu na piątym piętrze.

Świadkowie nie czekali na służby – natychmiast rozciągnęli koc pod blokiem, amortyzując upadek dziewczynki. Dzięki ich szybkiej reakcji 4-latka przeżyła. Z ogólnymi obrażeniami trafiła do szpitala, z którego została już wypisana.

Matka pod wpływem alkoholu

W chwili zdarzenia matka dziewczynki spała w mieszkaniu. Badanie wykazało, że miała 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ojciec dziecka przebywał za granicą. Policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łomży wszczęła śledztwo.

W minioną środę formalnie został kobiecie ogłoszony zarzut narażenia dziecka – przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki – na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - poinformowała zastępca prokuratora rejonowego w Łomży Joanna Czaplicka.

Dziewczynka w pieczy zastępczej

Na czas postępowania sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Jak przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Łomży sędzia Jan Leszczewski, „zdaniem sądu, biologiczni rodzice nie są w stanie zapewnić właściwej opieki”.

Postanowienie ma charakter zabezpieczający i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania dotyczącego tej rodziny.

Matka nie przyznaje się do winy

27-letnia kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Wobec podejrzanej zastosowano dozór policyjny.

