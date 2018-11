​Prokuratura wszczęła śledztwo po zawiadomieniu burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Jacek Lipiński zarzucił drugiemu Jackowi Lipińskiemu, który był kandydatem na radnego komitetu Lubię Aleksandrów, że wykorzystał zbieżność danych osobowych i wprowadził wyborców w błąd.

W wyborach do rady miejskiej w podłódzkim Aleksandrowie wystartowało dwóch Jacków Lipińskich. Jeden to obecny burmistrz, który miastem rządzi od 16 lat i utworzył własny komitet wyborczy. Drugi startował z listy konkurencyjnego komitetu Lubię Aleksandrów, gdzie przedstawiony był jako "pedagog, historyk, mieszkaniec Aleksandrowa od 12 lat, który z sukcesem rozwija swoją firmę w sołectwie Adamów".



Pierwszy - w wyborach na burmistrza uzyskał ponad 9,7 tys. (65 proc.) głosów oraz ponad 1,1 tys. głosów w wyborach do rady i został wybrany burmistrzem na kolejną kadencję. Na drugiego zagłosowały 503 osoby, co dało mu miejsce w liczącej 21 mandatów radzie miejskiej Aleksandrowa Łódzkiego.



Zdaniem wybranego na kolejną kadencję burmistrza działania konkurencyjnego komitetu polegające na wystawieniu na pierwszej pozycji listy kandydata o tym samym imieniu i nazwisku było wyborczym oszustwem. W tej sprawie złożył zawiadomienie do prokuratury z podejrzeniem zaistnienia przestępstwa z art. 249 i 248 Kodeksu Karnego, a także protest do sądu z żądaniem unieważnienia i powtórzenia wyborów do rady miejskiej w okręgu nr 1.



Śledztwo toczy się w sprawie o czyn, który miał polegać na podstępnym przeszkadzaniu w swobodnym wykonywaniu prawa do głosowania. To oznacza, że wyborcy sprytnym fortelem mogli zostać wprowadzeni w błąd i tak naprawdę nie wiedzieli, kogo wybierają, głosując na Jacka Lipińskiego - kandydata na radnego.

Za takie przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Na stronie komitetu Lubię Aleksandrów zamiast prawdziwego zdjęcia kandydata Lipińskiego wyświetlała się fotografia zupełnie innego mężczyzny.