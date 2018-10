Tłumy Brytyjczyków przemaszerowały ulicami Londynu, protestując przeciwko decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i domagając się organizacji ponownego referendum w tej sprawie. Organizatorzy marszu szacują, że wzięło w nim udział do 700 tys. ludzi.

Uczestnicy marszu / VICKIE FLORES / PAP/EPA

Barwnie ubrani demonstranci, którzy przyjechali z całego kraju z transparentami zawierającym dowcipne hasła wzywające do powtórzenia referendum, wyruszyli na stołeczne ulice w pobliżu Hyde Parku jeszcze przed południem. Demonstracja zakończyła się na placu przed Pałacem Westminsterskiem - siedzibą brytyjskiego parlamentu - wczesnym wieczorem.



Brytyjskie media zwróciły uwagę, że to prawdopodobnie największy wyraz sprzeciwu wobec decyzji o Brexicie po referendum w tej sprawie z czerwca 2016 roku. Jak zaznaczono, to także największy protest przeciwko polityce rządu od czasu wielkich demonstracji przeciwko brytyjskiemu zaangażowaniu w wojnę w Iraku.



Londyńska policja metropolitalna nie ma w zwyczaju upubliczniać danych dotyczących skali publicznych protestów, więc nie potwierdziła szacunków organizatorów.



Poparcia sobotniemu marszowi udzieliła m.in. grupa proeuropejskich posłów z wiodących partii politycznych, w tym była minister przedsiębiorczości Anna Soubry, minister ds. biznesu w laburzystowskim gabinecie cieni Chuka Ummuna, a także lider Liberalnych Demokratów Vince Cable. Wsparcie zadeklarowali również laburzystowski burmistrz Londynu Sadiq Khan oraz pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon.





Burmistrz Londynu Sadiq Khan przemawia do uczestników marszu / VICKIE FLORES / PAP/EPA



W marszu nie wzięli udziału czołowi politycy rządzącej Partii Konserwatywnej ani najważniejsze postaci Partii Pracy. Zarówno premier Theresa May, jak i lider opozycji Jeremy Corbyn byli w sobotę poza Londynem.



Najnowsze sondaże wskazują, że gdyby doszło do ponownego referendum, na niewielką przewagę mogliby liczyć zwolennicy zachowania członkostwa w UE. Wielu Brytyjczyków nie jest jednak przekonanych do słuszności próby odwrócenia oryginalnej decyzji z czerwca 2016 roku, uznając za stosowne zrealizowanie podjętego wówczas zobowiązania.



Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca 2017 roku i powinna opuścić Wspólnotę 29 marca 2019 roku.

Marsz przeciwników Brexitu w Londynie Press Association/x-news





