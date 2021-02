Ewa Leniart, podkarpacki wojewoda, powalczy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości o fotel prezydent Rzeszowa - dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Decyzja ma zostać potwierdzona na początku przyszłego tygodnia. "Jestem osobą, która posiada kompetencje i predyspozycje do tego" - stwierdziła w RMF FM Ewa Leniart zapytana o to, czy jest gotowa wystartować w wyborach.

Ewa Leniart kandydatką na prezydenta Rzeszowa? "Mam kompetencje i predyspozycje" Michał Dukaczewski / RMF FM

Minister Marcin Warchoł zadeklarował na konferencji prasowej z udziałem ustępującego podówczas prezydenta Tadeusza Ferenca, że jego partią jest Rzeszów. Nie wiem, czy uzgodnił to z mieszkańcami Rzeszowa - mam nadzieję, że tak. Nie złożył wprawdzie legitymacji partyjnej - mówiła w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki, pytana o zbliżające się wybory na prezydenta Rzeszowa.

To jest zupełnie normalne, że każda partia wystawia swojego kandydata, zwłaszcza, jeżeli chodzi o tak ważne miasto jak Rzeszów. Zdajemy się na wybór i mądrość mieszkańców Rzeszowa. Mieszkańcy ocenią, kto daje rękojmię rozwoju miasta. Tożsamość każdej z partii, które są w koalicji, będzie zachowana w momencie, gdy każdy będzie miał własnego kandydata - zapewniła Leniart, odnosząc się do sugestii, że zamiast jednego wspólnego kandydata, partie tworzące Zjednoczoną Prawicę wystawią trzech różnych polityków do walki o władzę w stolicy Podkarpacia.