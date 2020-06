"Ja nie żyję z polityki, nie idę do polityki po to, żeby się dorobić, albo co gorsza w ogóle utrzymać" - zadeklarował w rozmowie z Onetem przewodniczący Unii Pracy i kandydat na prezydenta - Waldemar Witkowski. "Sukces w życiu już osiągnąłem i poszedłem do polityki, żeby chociaż odrobinę zmienić mój kraj na lepsze" - dodał.

Waldemar Witkowski /Paweł Supernak /PAP

