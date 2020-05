Pieniądze na badania i rozwój mają fundamentalne znaczenie – powiedział w Szczecinie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Według niego, możliwość bezpośredniego korzystania z unijnych pieniędzy na ten cel powinny mieć samorządy.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w Kołobrzegu / Marcin Bieleckii / PAP

Jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, ale również jako wykładowca akademicki wiem, jak ważne są pieniądze na badania i rozwój - powiedział dziennikarzom Trzaskowski. Jak dodał, "jeżeli Polska, jeżeli samorządy mają się rozwijać i przede wszystkim służyć mieszkańcom, jeżeli naprawdę chcemy żyć w nowoczesnym państwie, pieniądze na badania i rozwój mają znaczenie absolutnie fundamentalne".

Wszyscy to wiemy jak bardzo trudno jest pozyskać pieniądze na dobre innowacyjne rozwiązania, co jest przecież dla nas wszystkich tak niesamowicie ważne - zaznaczył kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP.



Według niego, to o co walczy jego formacja w UE, "to możliwość bezpośredniego korzystania z pieniędzy na badania i rozwój przez samorządy. Tak, żeby bez pośrednictwa rządu ci najlepsi, te nasze najlepsze uczelnie mogły liczyć na wsparcie ze strony EU" - dodał.

Trzaskowski powiedział, że "dochodzą do nas bulwersujące informacje o tym, że firmy powiązane z rodziną ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego otrzymują większe wsparcie niż wszystkie uczelnie w Szczecinie, niż niejedna renomowana uczelnia w Polsce". Dlatego też wszystkie wątpliwości muszą być wyjaśnione, dlatego że wszyscy powinni mieć równy dostęp do pieniędzy, wszyscy powinni być równo traktowani - podkreślił.

Zdaniem Trzaskowskiego, "dziś jest tak w państwie PiS, że kolega koledze daje świadectwo moralności. Niestety wszystkie instytucje kontrolne są w tej chwili upolitycznione. Dlatego potrzebny jest silny prezydent, dlatego potrzebne są niezależne instytucje kontrolne po to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji i żeby wątpliwości zawsze mogły być wyjaśnione" - dodał.