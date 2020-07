Gdynia, Grudziądz czy Tuchola. To ledwie kilka przystanków na trasie Mateusza Morawieckiego. "Premier wykonuje przede wszystkim obowiązki służbowe, a nie kampanijne i dlatego nie brał urlopu. Ludzie odbierają to jako kampanię, ale on walczy z kryzysem" – w rozmowie z Interią zarzeka się Piotr Müller, rzecznik rządu. A przeciwnicy premiera, należący do szeregów PiS, mówią wprost: "To walka o polityczne życie".

