Jeśli będą podejmowane decyzje o jakiejkolwiek relokacji części amerykańskich wojsk obecnie stacjonujących w Niemczech, to na pewno jesteśmy w grze - powiedział prezydent Andrzej Duda. Zawsze mówiliśmy, że jesteśmy otwarci na naszych sojuszników. Ta nasza otwartość to swoisty rodzaj oferty - stwierdził.

Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z mieszkańcami w Ciechanowie / Wojciech Olkuśnik / PAP

W poniedziałek Donald Trump zapowiedział wycofanie z Niemiec części wojsk amerykańskich. Nie można wykluczyć, że żołnierze USA mogliby zostać przesunięci do Polski. Na razie jednak są to jedynie medialne spekulacje.



- stwierdził Andrzej Duda.

Jak zaznaczył prezydent, "to oczywiście wymaga zawsze szerokich uzgodnień politycznych, zawarcia odpowiednich umów". Myślę, że jeżeli będą podejmowane decyzje o jakiejkolwiek relokacji tych oddziałów to na pewno jesteśmy w grze - podkreślił.



Prezydent Donald Trump potwierdził w poniedziałek, że USA zredukują liczbę wojskowych stacjonujących w Niemczech do 25 tys . Na początku czerwca o takich planach Białego Domu informował dziennik "Wall Street Journal". Według agencji Reutera część z wycofywanych z Niemiec żołnierzy ma zostać skierowana do Polski i do innych krajów sojuszniczych, a część wrócić do Stanów Zjednoczonych.



Trump - jak relacjonuje Reuters - zasugerował też podczas spotkania z dziennikarzami w Waszyngtonie, że Niemcy nie wydają na obronność tyle, ile oczekuje od nich NATO.

"Przyjęliśmy to do wiadomości"

O zapowiedź prezydenta USA pytani byli na wtorkowej konferencji w Warszawie ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec: Jacek Czaputowicz i Heiko Maas.



Przyjęliśmy to do wiadomości. Nie mamy bardziej szczegółowych informacji: kiedy, jak, co zostanie wdrożone ani ze strony Departamentu Stanu, ani ze strony Pentagonu. Nie uzyskaliśmy informacji, dlatego czekamy, co strona amerykańska zamierza. Przyjmujemy to do wiadomości - powiedział Maas. Jak dodał, obecność amerykańska w Niemczech jest ważna nie tylko dla bezpieczeństwa Niemiec, ale również dla bezpieczeństwa USA, a w szczególności dla bezpieczeństwa Europy jako całej.



Jacek Czaputowicz zaznaczył, że podstawą bezpieczeństwa państw Europy - zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej - jest obecność amerykańska i silne więzy transatlantyckie. Podkreślił, że Polska od ponad roku prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat wzmocnienia obecności amerykańskiej w naszym kraju. Te rozmowy nie mają związku z ostatnimi deklaracjami amerykańskimi i stosunkami amerykańsko-niemieckimi dotyczącymi ewentualnego zmniejszenia obecności amerykańskiej w Niemczech - zastrzegł.



Minister Czaputowicz zwracał uwagę, że siły amerykańskie w Niemczech służą także bezpieczeństwu Polski.



Premier w RMF FM: Liczymy na to, że kontyngent w Polsce będzie cały czas rósł

Na początku czerwca Mateusz Morawiecki, który był gościem RMF FM powiedział, że ma nadzieję, że "część żołnierzy, stacjonujących dzisiaj w Niemczech i wycofywanych przez Stany Zjednoczone, rzeczywiście trafi do Polski".

Szef rządu pytany przez Krzysztofa Ziemca o to, czy do Polski mogliby trafić wszyscy żołnierze, którzy obecnie stacjonują w Niemczech, odpowiedział: To jest oczywiście decyzja po stronie Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa. Liczymy na to, że kontyngent w Polsce będzie cały czas rósł.

Dopytywany czy taka zmiana nie zniszczy relacji polsko-niemieckich, premier stwierdził: "absolutnie nie".



Premier w RMF FM o wycofaniu amerykańskich wojsk z Niemiec: Mam nadzieję, że część żołnierzy rzeczywiście trafi do Polski Karolina Bereza / RMF FM

Z Niemcami mamy też bardzo dobre relacje. Myślę, że Niemcy rozumieją, że zmienia się geopolityka, że trzeba wzmacniać wschodnią część NATO. Dodał, że rozmowy w sprawie przenosin amerykańskich wojskowych trwają. Rezultat zostanie podany do publicznej wiadomości za jakiś czas - tłumaczył szef rządu Mateusz Morawiecki w RMF FM.