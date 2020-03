Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała o bojkot zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich, a później ogłosiła, że całkowicie zawiesza swoją kampanię. Jak jej apel komentują inni kandydaci na prezydenta? "Nie zajmuje się wyborami, mnie zupełnie co innego interesuje" - przyznał szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. "To władza powinna zrezygnować z szaleństwa i przełożyć wybory, a nie obywatele ze swoich praw" - zauważył Szymon Hołownia.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że obecnie pracuje nad poprawkami do tarczy antykryzysowej dla pracowników i przedsiębiorców. Nie zajmuje się wyborami, mnie zupełnie co innego interesuje - mówił.

Rozmawiam o wsparciu dla firm, które dzwonią do mnie, które mają więcej niż dziewięciu pracowników - małych i średnich pominięto w tych rozwiązaniach, dla nich nie ma pomocy i mnie to interesuje, tu się różnimy z panią marszałek Kidawą-Błońską, bo ja się czym innym zajmuje, każdy ma prawo do swoich inicjatyw - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Szymon Hołownia, komentując na Twitterze list Kidawy-Błońskiej, zgodził się z nią, że zaplanowane na 10 maja wybory nie powinny się odbyć. Zaznaczył jednak, że bojkot to rezygnacja z praw obywatelskich.



"To władza powinna zrezygnować z szaleństwa i przełożyć wybory, a nie obywatele ze swoich praw" - stwierdził Hołownia. "Należy działać wspólnie, a nie odrębnie się poddawać. Byłem i jestem gotów do rozmowy z innymi kandydatami" - oświadczył.







Małgorzata Kidawa-Błońska w opublikowanym na Facebooku liście otwartym stwierdziła, że zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie nie powinny się odbyć. "Nie wolno narażać życia ludzkiego - z tą zasadą powinien zgodzić się każdy. Szczególnie ktoś, kto chce ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Nie wyobrażam sobie, jak można prosić ludzi o zaufanie i jednocześnie namawiać ich, aby ryzykowali swoim życiem i zdrowiem" - napisała. "Dlatego wybory 10 maja 2020 roku nie mogą się odbyć! Jeśli jednak rządzący będą trwać w tym uporze, to muszą wiedzieć, że ponoszą pełną odpowiedzialność za straszliwe skutki dla życia i zdrowia obywateli. W takiej sytuacji apeluję do wszystkich wyborców, aby nie uczestniczyli w wyborach 10 maja 2020 roku. Jeśli nie można inaczej, niech odpowiedzią na nieodpowiedzialność władzy będzie powszechny bojkot" - podkreśliła.