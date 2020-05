Wybory prezydenckie w przyszłą niedzielę powinny być najważniejszym wydarzeniem politycznym nadchodzącego tygodnia. Wciąż nie wiadomo jednak czy, kiedy i jak miałaby się one odbyć. Przed nami posiedzenia Senatu i Sejmu, które mają to rozstrzygnąć.

Senat może zdecydować o odrzuceniu ustawy wprowadzającej głosowanie korespondencyjne w całości albo wprowadzić jakieś poprawki, co przedłużyłoby prace w Sejmie. Kluczowym dniem może być czwartek, bo wtedy ustawą zapewne zajmie się Sejm. A języczkiem u wagi będą głosy 18 posłów Jarosława Gowina. Bez poparcia co najmniej szóstki z nich i przy pełnej mobilizacji opozycji, wybory kopertowe mogą trafić do kosza.



