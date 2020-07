Różnica między wynikami Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego jest tak niewielka, że to jest przerażające, jak jesteśmy podzieleni - ocenił lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz / Radek Pietruszka / PAP

Z danych PKW z 99,97 proc. obwodów wyborczych wynika, że w drugiej turze wyborów prezydenckich ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zdobył 51,21 proc. głosów, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski - 48,79 proc.

Kukiz powiedział PAP, że wynik wyborów nie jest dla niego zaskakujący. Żadnego zaskoczenia. Nic nie byłoby zaskoczeniem - ani zwycięstwo Trzaskowskiego, ani zwycięstwo Dudy. To jest tak niewielka różnica, że to jest przerażające, jak mocno jesteśmy podzieleni - powiedział.



Przypomniał też, że zarówno Duda, jak i Trzaskowski odpowiedzieli w ubiegłym tygodniu na jego pięć pytań ustrojowych, a prezydent opowiedział się za wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji sędziego pokoju i zapowiedział, że po wyborach powoła sekretarza stanu d/s społeczeństwa obywatelskiego.



Mam nadzieję, że spełni to, co obiecywał - zaznaczył Kukiz.