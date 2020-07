„Zawsze porażka nie jest przyjemna” – komentował doniesienia PKW o cząstkowych wynikach wyborów Grzegorz Schetyna na antenie RMF FM. Pytany przez Roberta Mazurka o podsumowanie kampanii przekonywał: „Warunki nie były równe. Tu trzeba wspomnieć to, co robiła telewizja publiczna, to miało wpływ na pewno na mobilizację wyborców i na wynik”. Jak dodał – Andrzejowi Dudzie gratuluje jednak mobilizacji wyborców.

