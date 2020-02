"Program narodowego rozmawiania i słuchania to jest to, czego - w tym zupełnie absurdalnie i bez sensu podzielonym kraju - najbardziej nam potrzeba" – mówił w Krakowie kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. "Ktoś powinien to zrobić. Rząd i partie tego nie zrobią, może to zrobić prezydent, i właśnie dlatego Polska potrzebuje dziś prezydenta, który do żadnej partii nie należy i z żadnej się nie wywodzi" – dodał.

Szymon Hołownia /Wojtek Jargiło /PAP

