"Sytuacja jest niestabilna, elektoraty się przerzucają; Robert Biedroń nabiera energii w czasie spotkań, a tych nie można było robić" - tak szef SLD Włodzimierz Czarzasty odniósł się we wtorek do sondażu dla "DGP" i RMF FM, w którym kandydat Lewicy na prezydenta uzyskał ok. 2 proc. poparcia.

