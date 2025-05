Od północy z piątku na sobotę w całym kraju obowiązuje cisza wyborcza. Państwowa Komisja Wyborcza tylko częściowo odpowiedziała na pytanie, co z lajkowaniem postów kandydatów na prezydenta.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak (P) oraz sekretarz PKW Rafał Tkacz / Piotr Nowak / PAP

W niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Jak poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, uprawnione do głosowania są 28 mln 943 tys. 594 osoby.

Cisza wyborcza. Za co najwyższa grzywna?

O północy z piątku na sobotę rozpoczyna się cisza wyborcza, która zakończy się po zakończeniu głosowania w niedzielę. W tym czasie zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, a za naruszenie ciszy grozi grzywna.

W czasie ciszy wyborczej nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zachęcanie do udziału w wyborach nie narusza ciszy wyborczej o ile nie zawiera elementów agitacji wyborczej na rzecz któregoś z kandydatów.

Plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej nie muszą być usuwane. Nie wolno jednak jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi, oklejony pojazd może natomiast stać.

Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym, w którym on się znajduje, polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, obrazów, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Podawanie w czasie ciszy wyborczej do publicznej wiadomości wyników sondaży grozi najwyższa grzywną - od 500 tys. do 1 mln zł.

Lajkowanie postów złamaniem ciszy?

Szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz odpowiedział na pytanie dziennikarzy o lajkowanie postów kandydatów na prezydenta.

Jak stwierdził, zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej lajkowanie postów kandydatów w momencie obowiązywania ciszy wyborczej może mieć znamiona jej złamania, ale oceny dokonują organy ścigania.

Szef PKW został zapytany natomiast o sytuację, w której ktoś w czasie ciszy wyborczej publikuje np. wyniki sondaży nie znajdując się na terytorium Polski. Marciniak wskazał, że tutaj również sprawę będą musiały rozstrzygać organy ścigania. Inaczej wygląda to, jeśli ktoś będąc na terytorium Polski prezentuje sondaże np. w relacji dla zagranicznej telewizji. Wówczas, choć ta wypowiedź jest prezentowana za granicą, to - jak podkreślił szef PKW - będzie to złamanie prawa.

W niedzielę wyborczą PKW zaplanowała cztery konferencje: o godz. 9.30, 13.30 (podana zostanie frekwencja z godz.12), 18.30 (frekwencja z godz. 17.00) i o godz. 22.00.