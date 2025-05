Pierwsze sondażowe wyniki wyborów prezydenckich 2025, relacje ze sztabów wyborczych kandydatów oraz komentarze polityków i ekspertów na gorąco - to wszystko podczas Wieczoru Wyborczego RMF FM i Radia RMF24. Zapraszamy Was w imieniu Tomasza Terlikowskiego i Tomasza Staniszewskiego do naszego kanału na You Tube. Najważniejsze informacje z Wieczoru Wyborczego śledźcie na www.rmf24.pl.

Wideo youtube W niedzielny wieczór, od godz. 21:00 do 23:00, RMF FM zaprasza swoich słuchaczy na specjalny Wieczór Wyborczy. Oglądajcie kanał YouTube RMF24. Fakty RMF FM poprowadzi Tomasz Staniszewski, a program w Radiu RMF24 - Tomasz Terlikowski, który będzie komentował wyniki exit poll oraz pierwsze reakcje ze sztabów wyborczych. Dodatkowo, w drugiej godzinie programu na antenie pojawią się publicyści stacji: Grzegorz Sroczyński, Marek Tejchman, Piotr Salak i Krzysztof Ziemiec, którzy przedstawią swoje analizy oraz prognozy na temat wyniku wyborów i ich konsekwencji. Nie zabraknie także eksperckich analiz politologów i komentarzy ekspertów. Exit poll skomentują dla nas: Mirosław Suchoń, Polska 2050

Paweł Jabłoński, PiS

Dariusz Joński, KO

Grzegorz Płaczek, Konfederacja Dziennikarze RMF FM będą towarzyszyć nie tylko politykom w poszczególnych sztabach, ale także relacjonować, jak na wyniki wyborów reagują Polacy. Tego dnia na antenie pojawią się też wydłużone wydania Faktów RMF FM, a także specjalne, dodatkowe wydania o 21:30 i 22:30. / RMF FM RMF 24