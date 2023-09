Robert Biedroń podkreślał, że Lewica doprowadzi do tego, iż pieniądze na budowę mieszkań z niskim czynszem trafią do samorządów. Doprowadzimy do tego, że każdy samorząd, który będzie chciał uczestniczyć w tym wielkim planie budowy mieszkań, dostanie 100 proc. dofinansowania - zaznaczył.

Dodał, że w Polsce jest ponad 1,8 mln pustostanów, które czekają na to, żeby ktoś je wyremontował. Wyobraźcie sobie w Polsce, w której brakuje 2 mln mieszkań, gdybyśmy stworzyli ogólnopolski program remontu pustostanów. Lewica chce to zrobić - mówił.

Biedroń zapowiedział też powołanie Krajowego Funduszu Remontowego, z którego pieniądze będą przeznaczane na remont pustostanów. Każdego roku będziemy w stanie odremontować 20 tys. pustostanów - zapewnił.

"Chcemy złamać potęgę wielkich firm deweloperskich"

Dorota Olko powiedziała, że obecnie "nikt głośno nie mówi, że WIBOR to było złodziejstwo, oszustwo". Zapewniła, że Lewica będzie w przyszłej kadencji Sejmu walczyć o powołanie komisji śledczej, "która zbada ten wielki przewał". Jak do tego w ogóle doszło, KNF na to pozwalał - mówiła.

Dodała, że osobom, których raty poszybowały w górę w ostatnim czasie, Lewica pomoże ustawą ratunkową zamrażającą oprocentowanie. Taką ustawę, zamrażającą WIBOR na poziomie z 2021 r., już złożyliśmy w Sejmie, ale premier Morawiecki nas nie słuchał. Po 15 października nie będzie miał już dużo do powiedzenia - zaznaczyła. Podkreśliła też, że Lewica chce, żeby standardem w Polsce stały się kredyty o stałym oprocentowaniu.