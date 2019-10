​Kandydaci PiS wygrali wybory do Sejmu w okręgu toruńskim (nr 5) , zdobywając ponad 40,38 proc. głosów; kandydatów Koalicji Obywatelskiej poparło prawie 26,42 proc. głosujących - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodów.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Na trzecim miejscu jest komitet SLD - 14,83 proc., na czwartym PSL - 10,88 proc., na piątym Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6,33 proc., a na szóstym Bezpartyjni i Samorządowcy - 1,16 proc.



Okręg obejmuje powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miasta Grudziądz, Toruń, Włocławek.



Na listę PiS w okręgu głosowało ogółem 182 648 wyborców, na KO - 119 526, SLD - 67 076, PSL - 49 222, Konfederację 28 625, a na Bezpartyjnych i Samorządowców - 5230.



Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) zdobył najwięcej głosów w okręgu - 76 267. Cztery lata temu najlepszy wynik w okręgu miał poseł Tomasz Lenz z PO - 21 325 głosów. Ardanowskiego poparło wówczas 19 366 wyborców, a teraz uzyskał poparcie bliski 57 tysięcy wyborców więcej, co w dużej mierze przełożyło się na zdecydowaną wygraną PiS w tym okręgu z poparciem ponad 40 procent głosujących.



Bardzo dobre wyniki na liście PiS uzyskały w tegorocznych wyborach także wiceminister inwestycji i rozwoju Anna Gembicka - 15 305 i posłanka z Włocławka Joanna Borowiak - 15 200. O mandat spokojny powinien być także były parlamentarzysta Zbigniew Girzyński z poparciem 12 293 głosujących. Te mogą trafić także do Iwony Michałek - 11 130 głosów z Porozumienia oraz Mariusza Kałużnego z Solidarnej Polski - 10 984 głosy.



Drugiego na liście PiS do Sejmu szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego poparło - jak wynika z danych z ponad 99 procent komisji - 5 413 wyborców, co jest ósmym wynikiem na liście PiS i w praktyce nie daje szans na mandat poselski, gdyż tych w całym okręgu jest 13.



Najlepszy wynik na liście KO osiągnął poseł Arkadiusz Myrcha startujący z 2. miejsca na liście. Uzyskał on głosy 32 439 wyborców. Liderką listy SLD okazała się 2. na tej liście b. posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus, którą poparły 26 092 osoby.