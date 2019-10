Wiadomo już w których miejscach Platforma Obywatelska może domagać się powtórnego przeliczenia głosów w wyborach do Senatu. Chodzi o dwa okręgi na Dolnym Śląsku oraz okręg sieradzki numer 26 obejmujący Zgierz, Pabianice i Łaski.

PO, podobnie jak PiS, może się domagać powtórnego przeliczenia głosów w Senacie / Darek Delmanowicz / PAP

Jednak protestów wyborczych Platformy Obywatelskiej może być więcej. Prawnicy PO sugerują, że warto będzie przeliczyć głosy w okręgach senackich, w których liczba głosów nieważnych jest większa, niż przewaga kandydata PiS nad kandydatem Koalicji Obywatelskiej.



Jak tłumaczą, mogło zdarzyć się tak, że część wyborców zamiast postawić znak X przy nazwisku kandydata po lewej stronie, zakreśliła kratkę z logo komitetu po prawej stronie.



Prawnicy, mogą powoływać się przy tym, na niewystarczająco jasną instrukcję. Ich zdaniem takie przypadki to okręg numer 1 i 26.

Prawnicy Platformy Obywatelskiej twierdzą, że w dolnośląskim okręgu numer 2 - na kartach do głosowania przy danych kandydata Polska Lewica - błędnie wydrukowano logo innego komitetu wyborczego - Lewicy - a to mogło zmylić wyborców. Tym bardziej, że kandydat był na pierwszym miejscu, co mogło sugerować, że jest to osoba wystawiona w ramach opozycyjnego paktu senackiego.



We wtorek Piotr Borys wybrany do Sejmu z list KO powiedział, że Koalicja Obywatelska prawdopodobnie złoży "dwa lub trzy" protesty wyborcze dotyczące wyborów do Senatu.



Koalicja Obywatelska złoży protesty wyborcze? "Prawdopodobnie dwa lub trzy" Koalicja Obywatelska prawdopodobnie złoży "dwa lub trzy" protesty wyborcze dotyczące wyborów do Senatu - zapowiedział wybrany do Sejmu z list KO Piotr Borys. Jak ujawnił, chodzi m.in. o legnicki okręg nr 2. Prawo i Sprawiedliwość złożyło jak dotąd sześć skarg dot. wyborów do Senatu, nad... czytaj więcej

Jak ujawnił, chodzi m.in. o legnicki okręg nr 2. Prawo i Sprawiedliwość złożyło jak dotąd sześć skarg dot. wyborów do Senatu, nad którym partia Jarosława Kaczyńskiego nieoczekiwanie straciła 13 października kontrolę.

Prawdopodobnie złożymy dwa lub trzy wnioski do Sądu Najwyższego z uwagi na to, że w dwóch przypadkach, prawdopodobnie przez błędy Państwowej Komisji Wyborczej, spora część głosów była nieważna - ogłosił we wtorek Piotr Borys na antenie TVP Info.

Jak podał, jednym z takich miejsc był okręg nr 2 w Legnicy, gdzie głosów nieważnych było więcej, niż wyniosła różnica między liczbą głosów oddanych na kandydata Koalicji Obywatelskiej a liczbą głosów uzyskanych przez kandydata Prawa i Sprawiedliwości.

Dlaczego tak się stało? Dlatego, że przy naszym komitecie PKW dała nasze logo w kratce (na karcie do głosowania - przyp. RMF) i ogromna rzesza wyborców dała po prostu krzyżyk na naszym logo. Chcemy to sprawdzić - wyjaśnił Borys.

Już w dniu wyborów 13 października w sieci pojawiły się zdjęcia nieprawidłowo wypełnionych kart do głosowania, na których znak "X" został postawiony przy nazwisku kandydata KO nie w kratce z lewej strony, a z prawej: w miejscu umieszczonego w kratce logo Koalicji Obywatelskiej. We wspomnianym przez Borysa okręgu nr 2 mandat senatorski zdobył kandydat PiS Krzysztof Mróz, który zdobył 49938 - czyli 39,68 procent - głosów.Nieco ponad 1100 głosów mniej uzyskał kandydat Koalicji Obywatelskiej Jerzy Pokój, na którego zagłosowało 48770 - czyli 38,75 procent - wyborców.



Protest wyborczy Koalicji Obywatelskiej może dotyczyć również - jak podał Piotr Borys - sytuacji, w której na karcie do głosowania przy nazwisku jednego z kandydatów startujących z innego niż Lewica komitetu użyto właśnie logo Lewicy.

Chcemy sprawdzić, czy to nie wprowadziło czasami wyborców w błąd, dlatego że różnica również była na poziomie blisko tysiąca głosów - podkreślił Borys.





PiS złożyło 6 protestów wyborczych. "W kilku okręgach analiza wykazała, że są anomalie"

Wcześniej o złożeniu w sumie sześciu protestów wyborczych dot. wyborów do Senatu poinformowało Prawo i Sprawiedliwość.

Partia Jarosława Kaczyńskiego domaga się ponownego przeliczenia głosów w okręgach: nr 12 w Toruniu, w którym mandat zdobył kandydat PSL-Koalicji Polskiej Ryszard Bober, nr 92, w którym po mandat sięgnął kandydat Koalicji Obywatelskiej Paweł Arndt, nr 95 w Kaliszu, gdzie zwyciężyła startująca z list KO Ewa Matecka, nr 96 - także w Kaliszu - gdzie wygrał Janusz Pęcherz, również reprezentujący Koalicję Obywatelską, nr 75 w Katowicach, gdzie mandat zdobyła startująca z list Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka, i nr 100 w Koszalinie, gdzie triumfował startujący z własnego komitetu poseł PO Stanisław Gawłowski.

Przeanalizowaliśmy wyniki senackie i w kilku okręgach ta analiza wykazała, że są anomalie (polegające na) dużo wyższej niż w innych okręgach liczbie głosów nieważnych - takie, które przewyższały różnice głosów między kandydatami - wyjaśniał zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.

Dla - jak mówił - "czystości życia politycznego, pewności demokratycznych procedur" PiS zwróciło się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o ponowne przeliczenie głosów.

PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie. Koalicja Obywatelska - 43 mandaty. KW Polskie Stronnictwo Ludowe - trzy, a KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - dwa. W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska).