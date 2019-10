W niedzielę w jednej z komisji wyborczych na warszawskiej Woli na mężczyznę, który przyszedł zagłosować, spadło godło, uderzając go w głowę. Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia - przekazał w niedzielę PAP dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Przemysław Niewiadomski.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Onufryjuk / PAP

Do zdarzenia doszło w komisji obwodowej nr 283 w Warszawie, znajdującej się w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 przy ul. Zawiszy 13.

Jak potwierdził w rozmowie z PAP dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, ze ściany spadło godło, które uderzyło w głowę jednego z wyborców, który przyszedł oddać głos.

Czekam na dokładniejsze informacje w tej sprawie - dodał.

Poinformował, że wyborca został na miejscu opatrzony, nie odniósł większych urazów. Wyborca nie życzył sobie, żeby wzywać karetkę - dodał Niewiadomski.

Informacje o tym zdarzeniu jako pierwszy podał portal TVN Warszawa.

W niedzielę od godz. 7 do 21 odbywają się wybory do Sejmu i Senatu. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21.