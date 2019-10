Wyszukiwarka Google z okazji wyborów w Polsce od północy wyświetla okolicznościowe logo na polskiej głównej stronie. Wśród kolorowych liter drugie "o" nazwy wyszukiwarki zastąpiła urna wyborcza z polską flagą.

/ Zrzut ekranu

Przypomnienie na niedzielę pod oknem wyszukiwania komunikuje: "Dzisiaj wybory! Sprawdź, gdzie głosować".

Po naciśnięciu "Sprawdź, gdzie głosować" link przenosi nas na stronę Państwowej Komisji Wyborczej do mapy z wyszukiwarką obwodowych komisji wyborczych.

Wybory parlamentarne rozpoczęły się o godz. 7:00. Głosować można do godz. 21:00. W lokalu wyborczym otrzymamy dwie jednostronicowe karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu, drugą - do Senatu. Aby oddać ważny głos, na jednej karcie należy postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Wybieramy 460 posłów i 100 senatorów.



Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 30 111 281 wyborców; wybory odbywają się w 27 415 obwodach głosowania, z czego 14 498 dostosowanych jest dla osób z niepełnosprawnościami. Polacy przebywający podczas eurowyborów za granicą głosują w jednym z 320 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski; w wyborach do Sejmu wybierają kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu - kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa - Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).

W wyborach do Sejmu, we wszystkich 41 okręgach listy zarejestrowało pięć komitetów wyborczych. Łącznie o mandat posła ubiega się 5112 kandydatów. O jeden mandat walczy średnio 11 kandydatów.



W wyborach do Senatu, w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, zarejestrowano 278 kandydatów. Średnio o jeden mandat walczy 3 kandydatów.