45,94 procent uprawnionych do głosowania Polaków oddało głos w wyborach parlamentarnych do godziny 17:00! Takie najnowsze dane dot. frekwencji przekazała Państwowa Komisja Wyborcza. W porównaniu do wyborów sprzed czterech lat to wzrost o 6,97 procent. W RMF FM i na RMF 24 dzień wyborów relacjonujemy dla Was minuta po minucie, a o 21:00 - wraz z zamknięciem głosowania - zapraszamy Was na nasz Wieczór Wyborczy!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

18:39 FREKWENCJA:

45,94 procent uprawnionych do głosowania Polaków oddało głos w wyborach parlamentarnych do godziny 17:00! Takie dane dot. frekwencji przekazała Państwowa Komisja Wyborcza. W porównaniu do wyborów sprzed czterech lat to wzrost o 6,97 procent.





/ RMF FM /

18:13 Słuchacz RMF FM donosi:

Cytat Kolejka jak za komuny: w Rzymie 3-godzinna kolejka do głosowania. Od 30 lat takiej kolejki nie było. Słuchacz RMF FM z Rzymu

18:01 Kolejka-gigant w Berlinie:

Gigantyczną kolejkę chętnych do oddania głosu w wyborach parlamentarnych widać na nagraniu wideo, jakie z Berlina przesłała nam Ewa - zobaczcie!



Wybory parlamentarne 2019: Kolejka-gigant w Berlinie! EWA /Gorąca Linia RMF FM

17:49 Rekordy frekwencji za granicą:

Tłumy wyborców przybywają od rana do ambasady RP w Rzymie, by oddać głos w wyborach parlamentarnych. Przed placówką ustawiła się kolejka długości kilkuset metrów.

"Staliśmy w kolejce trzy godziny" - powiedzieli Polskiej Agencji Prasowej Polacy wychodzący z ambasady w rzymskiej dzielnicy Parioli.

"Takich tłumów nigdy tu nie widziałam, a głosuję tu od 30 lat" - podkreśliła natomiast prezes Związku Polaków we Włoszech Urszula Stefańska-Andreini.

Na wybory w polskiej ambasadzie zapisała się rekordowa liczba około 3 200 wyborców. Kilkaset osób przybyło również z zaświadczeniami z Polski.

Na rekord zanosi się również w Hiszpanii, gdzie zarejestrowało się blisko 9 tysięcy Polaków, którzy zamierzają głosować w wyborach do Sejmu i Senatu.

To - jak przekazała ambasador RP w Hiszpanii Marzenna Adamczyk - kilka razy więcej niż w 2015 roku.

"W Madrycie i Maladze czekamy na kilka autokarów z polskimi turystami" - dodała.

Rekordowe jest także zainteresowanie wyborami w Wielkiej Brytanii: tam również przed lokalami wyborczymi ustawiają się długie kolejki.

Przed lokalem do głosowania utworzonym przy parafii pod wezwaniem NMP Matki Kościoła na Ealingu - w najbardziej "polskiej" dzielnicy Londynu - utworzono nawet... dwie kolejki: jedną dla osób z nazwiskami zaczynającymi się na litery od A do O, drugą - od O do Ż. W każdej rano, aby oddać głos, trzeba było odstać 30-45 minut.

"Pierwszy raz widzę coś takiego, normalnie jestem w szoku. Zwykle podczas głosowania kolejka nie wychodzi z budynku, a dziś ludzie stoją na ulicy" - powiedział Polskiej Agencji Prasowej pan Eugeniusz, który w Londynie mieszka od 1987 roku.

W całej Wielkiej Brytanii do głosowania zarejestrowało się blisko 98 tysięcy Polaków, co jest rekordowym wynikiem w historii polskich wyborów parlamentarnych - i wzrostem o ponad 50 procent w porównaniu z wyborami z 2015 roku.



17:31 FREKWENCJA:

Wg nieoficjalnych informacji, frekwencja w Gdańsku wyniosła o godzinie 17:00 aż 49,28 procent - donosi reporter RMF FM Kuba Kaługa.

Cztery lata temu o tej porze było to 43,69 procent, zaś w maju w wyborach do Parlamentu Europejskiego: 35,33 procent.

17:25 Selfie przy urnie wyborczej? To możliwe

Możemy robić sobie zdjęcia przy urnie wyborczej - pod warunkiem, że zezwoli nam na to przewodniczący obwodowej komisji wyborczej - taką informację przekazała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Zastrzegła również, że "nie może to zakłócać powagi głosowania, porządku w obwodowej komisji i nie może to naruszać praw innych osób przebywających w lokalu wyborczym, w tym prawa do ochrony wizerunku".

Szefowa KBW została zapytana o wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w tej kwestii po tym, jak w lokalu wyborczym przy ul. Kościuszki w Opolu przewodniczący komisji nie pozwolił kandydatowi zrobić sobie zdjęcia przy urnie.

Jak zaznaczyła Pietrzak: wszystko zależy od okoliczności. "Nie wiem, jak było w tym konkretnym przypadku" - podsumowała.



17:08 Wyborcze incydenty na Podlasiu:

22 incydenty związane z wyborami odnotowała do popołudnia podlaska policja.

Jak poinformował jej rzecznik Tomasz Krupa, dwa z nich - w Białymstoku - zostały zakwalifikowane jako naruszenie kodeksu wyborczego: jeden dotyczył ustawienia banneru wyborczego, drugi - naklejenia plakatu jednego z komitetów.

Pozostałe zdarzenia zakwalifikowano jako naruszenie kodeksu wykroczeń. Np. w Augustowie zatrzymano rano pięć nietrzeźwych osób, które zniszczyły pięć plakatów wyborczych.

16:58 Wyborcze incydenty na Pomorzu:

W kilku miejscowościach na terenie Pomorza - m.in. w Kościerzynie, Wejherowie, Sztumie i Gdańsku - policja dostała dzisiaj sygnały o zerwaniu lub uszkodzeniu plakatów wyborczych.

Jak poinformowała Renata Legawiec z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w jednym jak dotąd przypadku - a chodziło o zerwanie plakatu w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz - policjanci zatrzymali osobę niszczącą plakaty i ukarali ją mandatem w wysokości 150 złotych.

Funkcjonariusze dostali również zgłoszenia o złamaniu ciszy wyborczej: chodziło o wywieszenie banerów. Do takich incydentów doszło na terenie działania komend powiatowych policji w Tczewie i Kartuzach.



16:31 Słuchacze RMF FM donoszą:

Cytat Niemcy, Hannover: do głosowania czeka się około godziny. Marcin

Cytat Witam, my w Hamburgu stoimy już ponad 2 godziny, (czekając) na oddanie głosów. Alex

Cytat Konsulat w Sztokholmie: ponadgodzinne oczekiwanie w kolejce, frekwencja idzie na rekord. Darek

16:10

Przed budynkami dwóch komisji w Sztokholmie, zorganizowanych w ambasadzie oraz konsulacie ustawiły się długie kolejki. Czas oczekiwania na oddanie głosu w wyborach do Sejmu i Senatu wynosił ok. 1,5 godziny. W stolicy Szwecji ok. 5 tys. Polaków zgłosiło chęć udziału w wyborach.

W kolejkach ustawili się też turyści z polskiego promu Polferries, którzy zamiast zwiedzać Sztokholm woleli spełnić obywatelski obowiązek.

Zdjęcie przesłane przez słuchacza ze Sztokholmu. To kolejka przed konsulatem / Gorąca Linia RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

W Szwecji Polacy mogą głosować także w Goeteborgu, gdzie do wyborów zapisało się ok. 800 osób. W tym roku nie zorganizowano komisji w Malmoe. Mieszkańcy południowej Szwecji mogą za to zagłosować w pobliskiej Kopenhadze, gdzie mieści się polska ambasada.



15:02

Członkini komisji wyborczej nr 121 w Lublinie została odsunięta od pracy. 59-latka miała 1,2 promila alkoholu w organizmie.

14:58

W komisji obwodowej nr 283 w Warszawie, znajdującej się w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 przy ul. Zawiszy 13. na mężczyzną, którzy przyszedł zagłosować, spadło godło.

Poinformował, że wyborca został na miejscu opatrzony, nie odniósł większych urazów. Wyborca nie życzył sobie, żeby wzywać karetkę - dodał Niewiadomski.

14:40

Ponad promil alkoholu w organizmie miała 35-latka, która zgłosiła się w niedzielę rano do pracy jako przewodnicząca jednej z obwodowych komisji wyborczych w powiecie jędrzejowskim (Świętokrzyskie). Kobietę odsunięto od pracy w komisji - poinformowała policja. Sytuacja nie wpłynęła na przebieg wyborów.





14:20

Do kolejnych incydentów związanych z naruszeniem ciszy wyborczej doszło w woj. łódzkim. Większość polegała na zrywaniu plakatów, ich uszkodzeniach lub wieszaniu nowych. Do kolejnych naruszeń ciszy wyborczej doszło m.in. w Łodzi, powiecie rawskim, opoczyńskim czy radomszczańskim.

Z kolei w Rzgowie rozwieszono - bez zgody właściciela terenu - plakaty wyborcze.

W powiecie rawskim policja ujęła dwie osoby, a w Łodzi jedną, które zrywały banery. Ta ostania została ukarana mandatem w wysokości 150 zł.

13:32

Frekwencja do godz. 12:00 wyniosła 18,14 proc. Najwyższa frekwencja w okręgach: Nowy Sącz - 23,32 proc., Bielsko-Biała - 21,55 proc., Tarnów - 21,49 proc. Najniższa frekwencja: Opole - 15,26 proc., Gdańsk - 15,39 proc., Zielona Góra - 15,59 proc.



PKW: Frekwencja na godz. 12:00 wyniosła 18,14 proc. TVN24/x-news

Najwyższa frekwencja była w Małopolsce - 21,13 proc., na Podkarpaciu - 20,26 i na Podlasie - 20,19 proc.



Najniższa frekwencja w woj. opolskim - 15,26 proc., lubuskim - 15,59 proc. i na Dolnym Śląsku - 16,34 proc.

Cztery lata temu w wyborach do parlamentu frekwencja na godz. 12 wyniosła 16,47 proc.

Spośród wybranych miast większych najwyższą frekwencję odnotowano w Białymstoku - wyniosła 21,05 proc. Następna jest Warszawa 20,73 proc. i Bydgoszcz 20,63 proc. Najniższą frekwencję odnotowano w Gdańsku - 13,6 proc., Gorzowie Wielkopolskim - 17,71 proc. i Wrocławiu - 18,33 proc.

Kolejna konferencja prasowa PKW zaplanowana jest na godz. 18.30 - wtedy ma zostać podana frekwencja według stanu na godz. 17.

13:29

Kolejka chętnych do głosowania przed polskim konsulatem w Mediolanie:



A w Monachium - jak informujecie nas na Gorącą Linię RMF FM - na oddanie głosu trzeba czekać 2,5 godziny:



Kolejka przed konsulatem w Monachium /Gorąca Linia RMF FM

I film z Kopenhagi, jaki zostaliśmy od słuchacza Pawła.



Wybory parlamentarne 2019: Kolejka w Kopenhadze Gorąca Linia RMF FM /

13:23

Przed Ambasadą RP w Budapeszcie stoi około stuosobowa kolejka Polaków chcących zagłosować. Jak na węgierskie warunki jest nadspodziewanie duża frekwencja. Głosujących nie zraża kilkudziesięciominutowe oczekiwanie na oddanie głosu - mówi polski konsul Marcin Sokołowski.



Tuż przed godz. 12 na oddanie głosu trzeba było czekać około 30 minut. Na Węgrzech zarejestrowała się w tym roku do udziału w wyborach parlamentarnych rekordowa liczba ponad 1300 Polaków. Wraz z osobami zgłaszającymi się z zaświadczeniami, wydanymi przez gminy, można się spodziewać, że prawdopodobnie ponad 1500 obywateli polskich weźmie udział w wyborach. Nigdy wcześniej liczba wyborców nie przekraczała 800.





12:33

Policja na Podkarpaciu odnotował kolejne przypadki naruszenie ciszy wyborczej. Jak poinformowała PAP rzeczniczka podkarpackiej policji Marta Tabasz-Rygiel, w Przemyślu doszło do zniszczenia baneru wyborczego. To już trzecie zgłoszenie o naruszeniu ciszy wyborczej w tym mieście. Wcześniej policja informowała o dwóch przypadkach zerwania plakatów wyborczych.

W niedzielę rano otrzymaliśmy również zgłoszenie o uszkodzonych kilkunastu plakatach w kilku miejscowościach regionu, w tym w Pawłosiowie, Woli Żyrakowskiej i w Wielkich Oczach. W związku z tym ostatnim zdarzeniem wylegitymowana została kilkuosobowa grupa - dodała.

12:16

Członek jednej z ursynowskich komisji wyborczych przyszedł do lokalu wyborczego z bronią . Zdarzyło się to przed rozpoczęciem głosowania, zanim jeszcze lokal wyborczy został otwarty - powiedział PAP Wojciech Dąbrówka z Państwowej Komisji Wyborczej. Interweniowała policja. "Głosowanie rozpoczęło się o czasie i przebiega prawidłowo" - poinformował Dąbrówka.





11:48

Sześć zgłoszeń o naruszeniu ciszy wyborczej otrzymała dotychczas policja w Lubelskiem. Dotyczą m.in. parkowania samochodów z plakatami wyborczymi, usuwania banerów i plakatów wyborczych.

Trzy osoby zostały ukarane mandatami - poinformowała Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.



W niedzielę rano policja otrzymała zgłoszenie o busie oklejonym materiałami wyborczymi, zaparkowanym obok jednego z lokali wyborczych w Grabanowie (gm. Biała Podlaska). Policjanci odszukali właściciela samochodu i ustalili, że samochód został tam ustawiony jeszcze przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Samochód został stamtąd zabrany - poinformowała Kamola.



Jeszcze przed rozpoczęciem głosowania członkowie komisji przysłonili te materiały, auto zostało zakryte. Incydent nie miał wpływu na rozpoczęcie głosowania - powiedział Artur Nitek z delegatury KBW w Białej Podlaskiej.



Podobne zgłoszenie o ustawieniu przed jednym ze sklepów samochodu oklejonego plakatami wyborczymi policja otrzymała w Łukowie. Właściciel tego auta został ukarany mandatem. Natomiast dwie osoby ukarano mandatami za zrywanie plakatów wyborczych w Puławach.



Dwa kolejne zgłoszenia dotyczyły kradzieży i usuwania banerów wyborczych w Lublinie. Według jednego ze zgłaszających, minionej i poprzedniej nocy skradziono banery jednego z kandydatów, umieszczone w różnych miejscach miasta.



11:17

Mieszkańcy podpoznańskiego Czerwonaka głosują w bajkowym zakładzie krawieckim. Tradycyjnie lokal wyborczy w tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury "Sokół" został udekorowany w nietypowy sposób.



10:55

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie zatwierdziła 23 protokoły z zagranicy z półkuli zachodniej, gdzie zakończyło się już głosowanie - poinformowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.







10:53

Pożar w jednym z lokali Obwodowej Komisji Wyborczej nie grozi przedłużeniem ciszy wyborczej - zapewnił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. Chodzi o pożar, który rano wybuchł w lokalu wyborczym w gminie Szubin w woj. kujawsko-pomorskim.



Dym w lokalu wyborczym w gminie Szubin. "Nie grozi to na pewno przedłużeniem ciszy wyborczej" TVN24/x-news

Lokal jest usytuowany w szkole w sali gimnastycznej. Komisja w trakcie głosowania zauważyła, że wydobywa się dym z lampy. W związku z tym przerwano głosowanie, wezwano straż pożarną, która przeprowadziła określone czynności gaśnicze, a lokal, siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej przeniesiono do sąsiedniej sali w tym samym budynku - opowiadał. Podkreślił, że "była to tak zwana przerwa techniczna, nie było w tym czasie wyborców w lokalu wyborczym". Nie grozi to na pewno przedłużeniem ciszy wyborczej - podkreślił.

10:00

Konferencja PKW / Paweł Balinowski / RMF FM

Głosowanie rozpoczęło się o godz. 7:00, bez przeszkód - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza na konferencji. Zdarzają się tzw. incydenty wyborcze - usłyszeliśmy na konferencji PKW.

PKW: Głosowanie rozpoczęło się bez przeszkód we wszystkich lokalach wyborczych TVN24/x-news

Do godz. 6:00 odnotowano 64 naruszenia ciszy wyborczej - najwięcej - 15- w Białymstoku. Głównie dotyczyły usuwania ogłoszeń wyborczych. Było też 7 przypadków kradzieży banerów wyborczych w całym kraju. Były też przypadki umieszczania materiałów wyborczych - w całym kraju było 12 takich przypadków, najwięcej w Gorzowie Wielkopolskim.

PKW: 64 przypadki naruszenia ciszy wyborczej w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę TVN24/x-news





09:58

W całym kraju odnotowaliśmy 7 przestępstw oraz 131 wykroczeń związanych z łamaniem ciszy wyborczej - poinformował Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Jedno przestępstwo dotyczyło zniszczenia cudzej rzeczy, a dwa zniesławienia. Pozostałe cztery przestępstwa dotyczyły podawania wyników opinii publicznej.

09:45

Po dwa przypadki uszkodzenia lub zerwania plakatów wykryto w Toruniu i Ostromecku koło Bydgoszczy - poinformował Piotr Duziak z zespołu prasowego kujawsko-pomorskiej policji.



W Toruniu zgłoszono, że przy ul. Wyspiańskiego uszkodzone zostały dwa plakaty wyborcze. W Ostromecku na ul. Wiślanej policjanci znaleźli rozłożone na jezdni dwa zerwane plakaty; na jednym z nich podobiźnie kandydata flamastrem domalowano wąsy. Zarówno w jednej, jak i w drugiej miejscowości nie ustalono sprawców.



09:12

Nad ranem policjanci z Augustowa zatrzymali pięć nietrzeźwych osób, które zniszczyły plakaty wyborcze - poinformował rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Zatrzymani mają od 18 do 21 lat. Zniszczyły pięć plakatów wyborczych. Osoby te nie były zatrzymane procesowo, gdyż mamy tu wykroczenie - powiedział Krupa. Wszyscy już zostali zwolnieni.



W sumie od początku ciszy wyborczej, czyli od północy z piątku na sobotę, w Podlaskiem policja odnotowała 18 naruszeń.

09:00

Zawiadomienia o usunięciu banerów wyborczych i ustawieniu w trakcie ciszy wyborczej przyczepy z billboardem otrzymali funkcjonariusze na Warmii i Mazurach. Dotychczas w regionie odnotowano pięć tego typu incydentów związanych z wyborami.



Jak powiedział Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji, jeden ze zgłaszających poinformował, że na niestrzeżonym parkingu przy ul. Wańkowicza w Olsztynie ktoś ustawił samochodową przyczepkę, na której znajduje się billboard wyborczy. Według zgłaszającego przyczepy wcześniej tam nie było i została ustawiona prawdopodobnie w sobotę po południu, gdy obowiązywała już cisza wyborcza.



Natomiast policja z Ostródy została powiadomiona, że w Miłakowie z ogrodzenia prywatnej posesji zostały usunięte trzy banery wyborcze - dodał Markowski.



To nie pierwsze zgłoszenia o incydentach związanych z wyborami. W sobotę warmińsko-mazurska policja informowała o trzech tego typu zdarzeniach - uszkodzeniu plakatów wyborczych w Działdowie i banera w Ełku, a także o plakatach, które rozwieszono na płocie w Bartoszycach, bez zgody właściciela posesji.

08:57

Śląska policja otrzymała dotychczas dziewięć zgłoszeń dotyczących naruszenia ciszy wyborczej. Dzisiaj z samego rana w Bieruniu policjanci zatrzymali 36-latka, który zerwał plakaty dwóch komitetów wyborczych. W tym samym mieście ktoś prowadził agitację za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych - zamieścił zdjęcie, na którym są plakaty jednego z komitetów - powiedziała rzeczniczka śląskiej policji Aleksandra Nowara.



Inne sygnały o naruszeniu ciszy policja otrzymała m.in. z Lublińca, Pszczyny, Rudy Śląskiej i Sosnowca. W Lublińcu - prawdopodobnie podczas ciszy - ktoś na bramie przy budynku, w którym mieści się lokal wyborczy zawiesił plakat jednego z komitetów. Musimy to jeszcze zweryfikować - zaznaczyła Nowara.



Wcześniej policja informowała m.in. o tym, że w Pszczynie ktoś naklejał plakaty wyborcze na słupie energetycznym. Inne przypadki dotyczyły przesyłania materiałów związanych z wyborami MMS-em oraz przekazywania ulotek.





08:45

Policja zatrzymała kobietę i mężczyznę, którzy są podejrzani o zrywanie plakatów wyborczych na terenie pow. węgrowskiego na Mazowszu. Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu Katarzyna Kucharska, w samochodzie pary znaleziono 25 plakatów wyborczych zerwanych na terenie kilku miejscowości w pow. węgrowskim. Para odpowie za kradzież plakatów. Policja będzie też ustalać, czy doszło do złamania ciszy wyborczej - zaznaczyła Kucharska.





08:36

Nie mamy żadnych informacji o incydentach, które by uniemożliwiły otwarcie lokalu wyborczego, w związku z tym zgodnie z planem zostały otwarte, oczywiście oprócz lokali odrębnych, obwodów odrębnych w szpitalach, one w późniejszych godzinach zostaną otwarte - powiedziała w Polsat News szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.



Dodała, że "póki co wszystko przebiega bez zakłóceń".

Jak poinformowała, wczoraj doszło do dwóch incydentów, które spowodowały, że trzeba było przenieść komisje wyborcze do innych lokali. W jednym przypadku doszło do wybuchu pieca, co spowodowało konieczność przeniesienia lokalu wyborczego, a w drugim przypadku w budynku, w którym mieścił się lokal wyborczy, doszło do pożaru.

07:17

Od chwili obwiązywania ciszy wyborczej lubuska policja otrzymała jedno zgłoszenie związane z podejrzeniem jej naruszenia. Chodzi o wykroczenie dot. agitacji na rzecz jednego z kandydatów do Sejmu na portalu społecznościowym - poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.



Zgłoszenie wpłynęło w sobotę wieczorem do komendy powiatowej w Krośnie Odrzańskim i związane jest z naruszeniem art. 498 Kodeku wyborczego. Za jego popełnienie grozi grzywna. Obecnie trwa wyjaśnianie tej sprawy - powiedział Maludy.



Lubuska policja nie miała zgłoszeń o zakłóceniach pracy lokali wyborczych w regionie.

08:07

Dwa przypadki zerwania plakatów wyborczych w Przemyślu odnotowali w nocy policjanci na Podkarpaciu. Wylegitymowali też mężczyznę, który w Rakszawie niósł zwinięty plakat wyborczy - poinformowała rzeczniczka podkarpackiej policji Marta Tabasz-Rygiel.

To kolejne przypadki naruszenia ciszy wyborczej w regionie. W sobotę policja informowała o dwóch takich zdarzeniach. Na jednej z tablic ogłoszeń w Przeworsku zostały wywieszone plakaty wyborcze jednego z kandydatów do Sejmu. Z kolei w Krośnie nieznany sprawca rzucił farbą w szybę sklepową, na której, po wewnętrznej stronie, znajdował się plakat kandydata do Sejmu. Farba częściowo zasłoniła plakat.

08:00

Do czasu zakończenia głosowania - czyli do godz. 21:00 - obowiązuje cisza wyborcza.

Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

07:35

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuszczenie do głosowania.



W lokalu wyborczym wyborcy otrzymają dwie jednostronicowe karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu, drugą - do Senatu



Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych jest 30 mln 72 tys. 177, a obwodów do głosowania 27 tys. 415.



07:10

/ RMF FM

Zapraszamy na Wieczór Wyborczy w RMF FM i na RMF 24. Komu zaufają wyborcy, która z partii święcić będzie triumf? Kogo zabraknie na Wiejskiej i kto będzie musiał przełknąć gorycz porażki? Czy w Sejmie i Senacie pojawią się nowe twarze? Jak licznie poszliśmy do urn? Jak sondażowe rozstrzygnięcia skomentują przedstawiciele ugrupowań walczących o miejsca w parlamencie?

Na wszystkie te pytania odpowiemy - bądź poszukamy odpowiedzi - podczas Wieczoru Wyborczego w RMF FM i na RMF 24! Zaczynamy o godz. 20.



Na specjalne wydania Faktów RMF FM zapraszamy w imieniu Tomasza Staniszewskiego - co pół godziny: o 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 i 23:00. W nich oczywiście relacje reporterów, analizy, komentarze.

Na RMF 24 natomiast Tomasz Skory zaprosi na swój autorski program, w którym przeanalizuje wyniki głosowania i porozmawia z przedstawicielami pięciu komitetów wyborczych. Wcześniej zajrzymy do sztabów wyborczych, pokażemy przemówienia liderów partyjnych.

Komentarzy i analiz nie zabraknie oczywiście również w powyborczy poniedziałkowy poranek! W Faktach RMF FM przedstawimy najświeższe informacje, a Robert Mazurek i Marcin Zaborski zaproszą na rozmowy z politykami o 07:00, 08:00 i 09:00

07:05

Polonia z Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut, Massachusetts oraz innych stanów położonych we wschodniej części USA zakończyła w sobotę o godz. 21 czasu lokalnego (godz. 3 w niedzielę w Polsce) głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Do godz. 6 czasu polskiego głosowali m.in. Polacy w zachodniej części kraju - m.in. w Kalifornii.



Lokale wyborcze na Wschodnim Wybrzeżu otwarto o godz. 7 rano czasu miejscowego (godz. 13 w Polsce). Jak informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski, przed komisją wyborczą w Konsulacie Generalnym na Manhattanie ustawiła się gigantyczna kolejka. "Takiego zainteresowania wyborami nikt tu nie pamięta" - zauważa Paweł Żuchowski. Niektórzy spędzili w kolejce nawet dwie godziny.





07:00

W całym kraju rozpoczęły się wybory parlamentarne. Wybieramy 460 posłów i 100 senatorów.



Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 30 111 281 wyborców; wybory odbywają się w 27 415 obwodach głosowania, z czego 14 498 dostosowanych jest dla osób z niepełnosprawnościami. Polacy przebywający podczas wyborów za granicą głosują w jednym z 320 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski; w wyborach do Sejmu wybierają kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu - kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa - Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).

W wyborach do Sejmu, we wszystkich 41 okręgach listy zarejestrowało pięć komitetów wyborczych. Łącznie o mandat posła ubiega się 5112 kandydatów. O jeden mandat walczy średnio 11 kandydatów.



W wyborach do Senatu, w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, zarejestrowano 278 kandydatów. Średnio o jeden mandat walczy 3 kandydatów.

Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała dziś cztery konferencje. Pierwsza z nich odbędzie się o godz. 10. Następnie w ciągu dnia PKW dwukrotnie poda informację o frekwencji: o godz. 13.30 poda stan na godz. 12, a o godz. 18.30 - stan na godz. 17.

Ostatnia konferencja odbędzie się już po zakończeniu głosowania, o godz. 22. Wówczas PKW poda informację o zamknięciu lokali wyborczych i ewentualnych incydentach.