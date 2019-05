"Zrobiliśmy wielki krok, razem zbudowaliśmy Koalicję Europejską, zjednoczyliśmy opozycję - to jest nasz wielki sukces, ale wiemy, że to jest dopiero początek drogi" - mówił lider PO Grzegorz Schetyna po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE.

Grzegorz Schetyna / PAP/Radek Pietruszka /

REKLAMA