Prawo i Sprawiedliwość zwycięzcą wyborów do Parlamentu Europejskiego. Według opublikowanego o północy sondażu late poll, partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 43,1 procent głosów. Na Koalicję Europejską zagłosowało 38,4 procent Polaków. W myśl sondażu pięcioprocentowy próg przekracza także Wiosna (6,7 proc.) i Konfederacja (6,2 proc.). Pozostałe komitety nie przekraczają 5-procentowego progu.

Porażkę poniósł Kukiz'15. Według sondażu late poll uzyskał zaledwie 3,8 procent głosów. Mandatów nie zdobyli również przedstawiciele Lewicy Razem, która uzyskała 1,4 procent poparcia.



Tzw. late poll to wyniki sondażowe z późniejszej godziny niż podane o 21:00 sondaże exit poll. Te wskazywały, że partia Jarosława Kaczyńskiego otrzymała 42,4 proc. głosów, a na Koalicję Europejską zagłosowało 39,1 proc. wyborców. Według sondażu exit poll Konfederacja otrzymała 6,1 proc. głosów, a progu wyborczego nie przekroczyły - Kukiz'15 (4,1 proc.) i Lewica Razem (1,3 proc.).

Jak wygląda podział mandatów?

W niedzielę Polacy wybierali 52 posłów do Parlamentu Europejskiego - spośród 872 kandydatów.



PiS zdobył 24 mandaty w Parlamencie Europejskim, Koalicja Europejska - 22, Wiosna Roberta Biedronia - 3, Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 3 - wynika z sondażu Ipsos.



Z PiS mandaty do PE otrzymali m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Anna Zalewska, Adam Bielan, Patryk Jaki, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Kempa, Beata Mazurek.



Z Koalicji Europejskiej mandaty do PE otrzymali m.in. Radosław Sikorski, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Belka, Danuta Huebner.



Z Wiosny mandat do PE otrzymał m.in. Robert Biedroń, z Konfederacji m.in. Jacek Wilk.



Sondaż Ipsos: PiS zwyciężyło w siedmiu okręgach, Koalicja Europejska - w sześciu

Z sondażu Ipsos wynika, że PiS najwyższe poparcie wyborców uzyskało w siedmiu okręgach, a Koalicja Europejska w sześciu.



Z sondażu wynika, że w okręgu nr 4, obejmującym Warszawę i okolice, najwyższy wynik zdobyła Koalicja Europejska (47,4 proc.). Na PiS głosowało 29,8 proc. wyborców. Na Wiosnę Roberta Biedronia w tym okręgu głos oddało 10,8 proc. wyborców, a na Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy - 5 proc.



W pozostałej części województwa mazowieckiego (okręg nr 5) - wg sondażu - zwyciężyło PiS (56,9 proc.). Koalicja Europejska uzyskała tam 28,4 proc. głosów, Konfederacja 5,4 proc., a Wiosna 4,9 proc.



Najwyższy wynik wyborczy PiS uzyskało w okręgach: nr 9 (woj. podkarpackie - 60,7 proc.), nr 5 (część woj. mazowieckiego - 56,9 proc.), nr 8 (woj. lubelskie - 55,6 proc.) i nr 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie - 52,7 proc.).



Według sondażu Koalicja Europejska najwyższy wynik uzyskała w okręgach: nr 1 (woj. pomorskie - 51,8 proc.), nr 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie - 47,9 proc.), nr 4 (Warszawa i okoliczne powiaty - 47,4 proc.) i nr 7 (woj. wielkopolskie - 46 proc.).



Wiosna według sondażu najwyższy wynik uzyskała w okręgach: nr 4 (Warszawa i okoliczne powiaty - 10,8 proc.) i nr 7 (woj. wielkopolskie - 8,3 proc.). Konfederacja największe poparcie uzyskała w okręgu nr 12 (woj. dolnośląskie i opolskie - 7,7 proc.) i nr 9 (woj. podkarpackie - 7,3 proc.).

Frekwencja w niedzielnych wyborach do PE wyniosła 43 proc.