Pod numerem +48 800 088 544 osoby pokrzywdzone wojną na Ukrainie mogą szukać bezpłatnej pomocy prawnej. Samorząd radców prawnych i inne zawody prawnicze uruchomili bezpłatną infolinię w kilku językach m.in. polskim, ukraińskim i angielskim.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock