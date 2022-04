"Świat prawosławny zobaczył, że dla rosyjskich agresorów Wielkanoc nic nie znaczy. Rosyjska armia uczyniła tegoroczną Wielkanoc w Ukrainie czerwoną od krwi" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski / Facebook

Proponowano Rosji wielkanocne zawieszenie broni. Ale świat prawosławny zobaczył, że dla rosyjskich agresorów Wielkanoc nic nie znaczy - podkreślił ukraiński prezydent.

Dla nich to prostu czerwona data w kalendarzu, która wymaga specjalnych słów, specjalnego zachowania, ale nie tego, co nazywa się wiarą, i nie tego, co nazywa się chrześcijańską dobrocią. Rosyjska armia uczyniła tę Wielkanoc czerwoną nie tylko formalnie w kalendarzu, ale też czerwoną od krwi - oznajmił Zełenski.

Wielkanocne "życzenia" od Rosji

Zełenski podkreślił, że chrześcijanie nie zrobiliby czegoś takiego. Jak zaznaczył, Federacja Rosyjska złożyła Ukrainie wielkanocne "życzenia" zagrożeniem powietrznym w niemal całym kraju oraz atakiem rakietowym w Krzemieńcu w obwodzie połtawskim.

To po prostu świadome niszczenie życia w Ukrainie, niszczenie, które nie ustało nawet w największe święto prawosławne - powiedział.

Zełenski: Przywrócić pokój

Wciąż robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wygnać okupantów i przywrócić pokój wszystkim naszym mieszkańcom - stwierdził Zełenski.

Jak podkreślił, "kluczowym elementem tego procesu jest wzmocnienie Sił Zbrojnych Ukrainy, obecność dostatecznej ilości i jakości broni, wystarczająca ilość i wysokiej jakości amunicja".