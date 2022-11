"To nie przeciwnik odchodzi, lecz przeganiają go za wielką cenę Ukraińcy. Tak, jak wcześniej na wschodzie w obwodzie charkowskim, a jeszcze wcześniej na północy – w obwodach kijowskim, sumskim i czernihowskim" – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Wieczorem rosyjskie władze wojskowe poinformowały o decyzji wycofania wojsk okupacyjnych z prawobrzeżnej części obwodu chersońskiego. Strona ukraińska nie potwierdza tej informacji, zaznaczając, że duże zgrupowanie rosyjskich wojsk wciąż znajduje się na prawym brzegu Dniepru. Śledzimy dla was najnowsze informacje związane z 261. dniem wojny w Ukrainie w naszej relacji z 11.11.2022 r.

Rosyjskie wojska w obwodzie donieckim / PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA 07:37 Nie wierzę, że Rosja użyje na Ukrainie broni jądrowej, ponieważ byłby to ruch pozbawiony jakiejkolwiek racjonalności; ponadto Moskwa prawdopodobnie liczy się w tym względzie z asertywnym stanowiskiem Chin i Indii - ocenił minister obrony Ołeksij Reznikow w rozmowie z agencją Reutera.



Mimo niewielkiego prawdopodobieństwa użycia broni atomowej przez Kreml, należy w tym kontekście "wziąć pod uwagę wszelkie ryzyko" - podkreślił przedstawiciel władz w Kijowie.



Gdy twoim sąsiadem jest małpa z granatem, musisz przekalkulować wszystkie rodzaje ryzyka. (...) Mam jednak nadzieję, że Indie i Chiny, czyli kraje, z którymi Moskwa chce robić interesy, wyraźnie wskazały Putinowi, że użycie broni jądrowej byłoby dla nich (przekroczeniem) czerwonej linii - powiedział Reznikow. 07:07 Władze ukraińskie potwierdziły wyzwolenie w ciągu doby 12 miejscowości. W sieciach społecznościowych pojawiają się kolejne - na razie niepotwierdzone - informacje o wyzwalanych terenach wokół Chersonia. 06:55 Prezydent Ukrainy potwierdził wyzwolenie miejscowości Kałyniwske, Bobrowyj Kut, Jewheniwka, Kociubynske, Snihuriwka. Wcześniej dowódca naczelny gen. Walerij Załużny powiedział, że od 1 października siły ukraińskie wyzwoliły 41 miejscowości i w sumie blisko 1400 km2. 06:30 To nie przeciwnik odchodzi, lecz przeganiają go za wielką cenę Ukraińcy. Tak, jak wcześniej na wschodzie w obwodzie charkowskim, a jeszcze wcześniej na północy - w obwodach kijowskim, sumskim i czernihowskim - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.



To wszystko, co dzieje się teraz, osiągnięto w ciągu miesięcy brutalnej walki. Poprzez odwagę, ból i straty - dodał w wieczornym wystąpieniu, odnosząc się do nabierającej tempa kontrofensywy ukraińskiej w obwodach chersońskim i mikołajowskim na południu kraju. Musimy przejść całą drogę - na polu walki i w dyplomacji, żeby na naszej ziemi, na całej uznanej międzynarodowo granicy - były nasze, ukraińskie flagi. I nigdy więcej żadnych trzykolorowych flag wroga. Tak się stanie - powiedział Zełenski. Malwina Zaborowska