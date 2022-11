"Ukraińcy zawsze będą pamiętali pomoc Polaków, jesteście naszymi sojusznikami, wasz kraj – to nasza siostra" – mówi Wołodymyr Zełenski po polsku w nagraniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Wołodymir Zełenski / Shutterstock

Kochana Polsko, twoja odzyskana niepodległość ma dzisiaj 104 lata i moje 104 słowa dla ciebie - mówi Zełenski w opublikowanym rano nagraniu w języku polskim.

Zełenski mówi, że Ukraina i Polska są razem. Jesteś naszą siostrą. Różnie było między nami, ale jesteśmy krewnymi, jesteśmy wolni - mówi prezydent Ukrainy.



Gdy nasza odzyskana niepodległość miała 30 lat, Polska (była) obok. Pamiętam nasze wspólne szczęście, radowaliśmy się razem. Kiedy znowu spotkaliśmy się ze starym wspólnym wrogiem, Polska (była)obok. Ukraińcy zawsze będą to pamiętali - zapewnił Zełenski.



Będą pamiętać, jak nas przyjmowaliście, jak nam pomagacie. Polacy to nasi sojusznicy, wasz kraj - to nasza siostra. Wasza przyjaźń na zawsze. Nasza przyjaźń na zawsze. Nasza miłość na zawsze. Razem będziemy zwycięzcami - oświadczył Zełenski.