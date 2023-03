Chiny chcą zacieśnienia współpracy z Rosją. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping przed rozpoczynającą się dziś wizytą w Moskwie napisał artykuł do kremlowskich mediów. Z kolei w chińskiej gazecie ukazał się artykuł prezydenta Rosji. Władimir Putin napisał w nim, czego spodziewa się po wizycie Xi Jinpinga.

Xi Jinping / XINHUA / Yan Yan / PAP/EPA

Xi Jinping będzie pierwszym światowym przywódcą, z którym spotka się Władimir Putin po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny nakazał aresztowanie rosyjskiego prezydenta w związku ze zbrodniami wojennymi popełnionymi w Ukrainie.

Jak zauważa agencja Reutera, Rosja będzie podkreślać, że wizyta chińskiego przywódcy to dowód na to, że potężny przyjaciel zdecydował się ją wspierać w starciu z wrogim Zachodem.

Niewielka wzmianka o Ukrainie

W artykule dla "Rossijskajej gaziety" Xi Jinping napisał o "wyznawaniu koncepcji wiecznej przyjaźni i wzajemnie korzystnej współpracy", a także o rozwijaniu stosunków "zgodnie z wyraźną logiką historyczną".

Wzmianka o Ukrainie znalazła się w jednym z ostatnich akapitów długiego artykułu. Nie ma mowy o wojnie, a o zaostrzeniu się kryzysu ukraińskiego. "Chiny zawsze zajmowały obiektywne i bezstronne stanowisko w tej sprawie" - napisał Xi Jinping, przekonując, że Pekin aktywnie działa na rzecz negocjacji pokojowych. Podstawą ma być przestrzeganie zasad Karty Narodów Zjednoczonych.

Następny argument - zgodny z linią Kremla - to "respektowanie uzasadnionych obaw państw w obronie bezpieczeństwa". To te obawy Rosja przedstawia jako powód zaatakowania Ukrainy. Kolejny priorytet Chin to zapewnienie stabilność globalnych łańcuchów produkcji i dostaw.

W tym artykule Pekin - także zgodnie z rosyjskim stanowiskiem - podkreśla potrzebę tworzenia wielobiegunowego świata i przeciwstawienia się hegemonii. Można się domyśleć, że te fragmenty odnoszą się do USA.

W artykule w "Rossijskajej Gaziecie" Xi odnosi się też do 12-punktowego planu pokojowego, który Chiny przedstawiły w ubiegłym miesiącu. "Ten dokument to solidna podstawa do zneutralizowania konsekwencji kryzysu" - napisał Xi.

Putin: Stary dobry przyjaciel Xi

Z kolei w artykule opublikowanym w chińskiej gazecie, Władimir Putin napisał, że ma wielkie oczekiwania odnośnie wizyty "dobrego starego przyjaciela" Xi, z którym w ubiegłym roku podpisał umowę o strategicznym partnerstwie. Stwierdził też, że z zadowoleniem przyjął chińską propozycję mediacji.

Putin zapewnił, że Rosja jest otwarta na uregulowania polityczno-dyplomatyczne, ale zależą one wyłącznie od gotowości poważnej rozmowy, przy wzięciu pod uwagę geopolitycznych realiów.

Putin żali się, że wobec jego kraju kierowane są jedynie żądania od stron niezainteresowanych w poszukiwaniu wyjścia z trudnej sytuacji. Podziękował też Chinom za - jak to ujął - "zrównoważone stanowisko wobec wydarzeń w Ukrainie i zrozumienie ich prawdziwych przyczyn".

Wizyta przywódcy Chin Xi Jinping w Rosji potrwa do środy.

W ubiegłym tygodniu dziennik "Wall Street Journal" podał, że po spotkaniu z Putinem Xi planuje rozmowę przez łączę internetowe z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Komunistyczne władze Chin nie potępiły rosyjskiej agresji i wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją. W chińskich komunikatach mowa najczęściej o "kryzysie" lub "kwestii ukraińskiej". Pekin sprzeciwia się również sankcjom nakładanym na Moskwę.