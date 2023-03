Dyktator miał spotkać się w Mariupolu z mieszkańcami dzielnicy Newskiej, czyli kremlowskiej pokazowej "wizytówki" zrujnowanego miasta. Jest to jedyny odbudowany dotychczas fragment Mariupola, nazywany przez mieszkańców "maleńkim kawałkiem raju" pośród ruin - powiadomił opozycyjny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit'.

Szkoda, że (Putin) nie przyjechał do naszego domu w dzielnicy Lewobrzeżnej. Bez okien, bez drzwi, bez ciepłej wody i ogrzewania. Porozmawiałby sobie wtedy z "lokalnymi mieszkańcami" - oburzała się jedna z mieszkanek miasta w komentarzu w sieciach społecznościowych. Nikt nie pokaże mu dołów po fundamentach zburzonych domów - wtórowała jej inna kobieta z Mariupola.

Nie jesteśmy nikomu potrzebni. Wszystko to robione jest wyłącznie po to, żeby pokazać ładne obrazki w telewizji. Żeby ludzie w Rosji na to patrzyli - ocenił kolejny mieszkaniec, cytowany przez Możem Objasnit'.

Tymczasem w mediach społecznościowych użytkownicy piszą o "incydencie" podczas wizyty Putina w Mariupolu.

Mam 70 lat, tak jak ty, i zostałem z niczym — powiedział do rosyjskiego dyktatora mieszkaniec Mariupola. Teraz mamy wszystko - szybko przerywa mu kobieta, która stała obok.