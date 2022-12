15 osób zginęło, 17 zostało rannych - to tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę z minionej doby. Wśród ofiar są mieszkańcy m.in. Bachmutu i kilku miejscowości w obwodzie donieckim - poinformowały dziś władze tego regionu. "Sąd Najwyższy Francji podtrzymał decyzję o odzyskaniu prawie 1,5 mld USD od państwa agresora na rzecz Oszczadbanku. To pierwsze od sześciu lat zwycięstwo w sądzie w sprawie ukraińskich aktywów skradzionych przez Rosję na Krymie" - poinformował prezydent Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała dodanie prawie 200 osób i podmiotów gospodarczych do unijnej listy sankcji wobec Moskwy. Z powodu nasilenia rosyjskich ataków na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej, pogorszyły się perspektywy gospodarcze kraju; zarówno wielkość wzrostu ekonomicznego w roku 2022, jak też tempo odbudowy gospodarki w roku 2023 będą mniejsze od oczekiwanych - oznajmiły w czwartek władze Narodowego Banku Ukrainy. Ukraińscy politycy i media podkreślają, że kraj przygotowuje się na ciężką zimę i poważny deficyt energii. Do wybuchów doszło w rosyjskiej bazie wojskowej w okupowanym Berdiańsku. Jest 288. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje śledzimy w naszej relacji.

W rosyjskiej bazie wojskowej w okupowanym mieście Berdiańsk, na południu Ukrainy, doszło do trzech potężnych wybuchów, a następnie 15 eksplozji o mniejszej sile; na miejscu zdarzenia wybuchł duży pożar - poinformował portal Suspilne za lojalną wobec Kijowa przewodniczącą administracji Berdiańska Wiktorią Haliciną. W kierunku bazy wyjechały niemal wszystkie dostępne w mieście karetki pogotowia i wozy straży pożarnej. Telegram 18:25 Administracja prezydenta USA Joe Bidena, odpowiadając na apele władz Ukrainy, rozważa przekazanie Kijowowi amunicji kasetowej - poinformowała w czwartek stacja CNN. Ukraińscy urzędnicy i politycy apelowali w ostatnich miesiącach do amerykańskiego przywódcy i członków Kongresu o dostarczenie ukraińskiej armii amunicji kasetowej - broni zakazanej w ponad 100 krajach, której podczas wojny na Ukrainie używają obie strony - poinformowała CNN. Jednak Rosja - która amunicji kasetowej używała również w Syrii - korzysta z niej zdecydowanie częściej, biorąc za cel parki, szpitale i inne obiekty infrastruktury cywilnej - wynika z raportu organizacji Human Rights Watch. Amunicja kasetowa jest z założenia nieprecyzyjna i rozrzuca na dużych obszarach mniejsze pociski, które mogą nie eksplodować przy uderzeniu i stanowić długoterminowe zagrożenie, podobne do tego, które stwarzają miny. 17:57 "W Europie Środkowo-Wschodniej, a na pewno u bezpośrednich sąsiadów Rosji, żywimy przekonanie, że Rosja musi przegrać i to przegrać mocno. To stanowisko nie jest podzielane w Berlinie, Paryżu, a nawet w Waszyngtonie" - mówił w Radiu RMF24 Jarosław Kuisz, komentator i redaktor naczelny Kultury Liberalnej. W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim starał się wyjaśnić, skąd wynikają różnice. Zobacz również: Rosja musi "mocno" przegrać? Na Zachodzie myślą inaczej 17:37 Na okupowanym przez Rosję Krymie wstrzymano budowę wszelkich obiektów infrastruktury społecznej; przyczyną takiego stanu rzeczy są trudności z dostawami betonu, wykorzystywanego obecnie głównie do wznoszenia umocnień wojskowych na północy półwyspu - powiadomiła w czwartek przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie Tamiła Taszewa. Jak dodała, półwysep boryka się również z poważnym niedoborem personelu medycznego. Obecnie ma tam brakować około 2 tys. specjalistów w tej dziedzinie. 17:04 Zakłady maszynowe z Winnicy, miasta w centralnej części Ukrainy, eksportowały do Rosji podzespoły wykorzystywane do napraw sprzętu wojskowego państwa-agresora; przedsiębiorstwo kontynuowało tę współpracę nawet po rosyjskiej inwazji - powiadomiła w czwartek ukraińska Prokuratura Generalna. Do Rosji wysyłano m.in. silniki hydrauliczne, przekładnie i pompy. W celu obejścia ograniczeń nałożonych na kontakty handlowe z Moskwą, firma wykorzystywała nielegalne kanały eksportu przez Rumunię, Turcję i Kazachstan, a także konta bankowe zarejestrowane w państwach Unii Europejskiej. Telegram Funkcjonariusze dokonali rewizji w pomieszczeniach firmy oraz mieszkaniach osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Odnaleziono dokumenty finansowe potwierdzające nielegalny handel z Rosją - dodano w komunikacie. 16:49 Podczas czwartkowej sesji stołeczni radni przyjęli uchwałę o pomocy ukraińskiemu miasto Konotop. Warszawa przekaże 9 pojazdów: maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe i osobowy. W ramach pomocy do miasta Konotop przekazane zostaną pojazdy, które wcześniej użytkował Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Do ukraińskiego samorządu trafią 2 samochody ciężarowe, naczepa oraz 6 maszyn budowlanych: równiarki, koparko-ładowarka, koparko-spycharka i ładowarki. Miasto otrzyma też samochód osobowy, który należał do stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta. 16:09 Z powodu nasilenia rosyjskich ataków na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej, pogorszyły się perspektywy gospodarcze kraju; zarówno wielkość wzrostu ekonomicznego w roku 2022, jak też tempo odbudowy gospodarki w roku 2023 będą mniejsze od oczekiwanych - oznajmiły w czwartek władze Narodowego Banku Ukrainy. Ukraińscy politycy i media podkreślają, że kraj przygotowuje się na ciężką zimę i poważny deficyt energii. Zobacz również: Kijów czeka "apokaliptyczna" zima. Kliczko mówi o możliwej ewakuacji 15:22 To od determinacji Zachodu dla wsparcia Ukrainy, zależy ostateczny wynik tej wojny – powiedział PAP wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Komentując gotowość strony rosyjskiej do podjęcia rozmów pokojowych podkreślił, że "ze strony Rosji nie spodziewa się żadnych dobrych intencji". 14:30 Rosjanie przywieźli w środę na teren okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej kilka wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad, najpewniej przygotowują kolejną prowokację – poinformował operator ukraińskich siłowni jądrowych Enerhoatom. Telegram Według Enerhoatomu najprawdopodobniej przygotowywana prowokacja będzie polegać na ostrzale z Gradów przeciwległego brzegu Dniepru, w tym Nikopola i Marganca, bezpośrednio z terytorium elektrowni atomowej. Jako „osłonę” Rosjanie mieliby wykorzystać bloki energetyczne i magazyn ze zużytym paliwem. 13:40 Europejczycy muszą kontynuować wojskowe i finansowe wsparcie dla Ukrainy – powiedział wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell. Dodał, że rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy można uznać za zbrodnię wojenną. "Naszym priorytetem pozostaje wsparcie Ukrainy bronią, amunicją, szkoleniami ukraińskich żołnierzy, wsparcie wojskowe i finansowe" – oświadczył Borrell, który w czwartek w Brukseli wziął udział w odbywającej się konferencji Europejskiej Agencji Obrony (EDA). 13:19 W pobliżu miejscowości Olewsk w obwodzie żytomierskim, na północnym zachodzie Ukrainy, samochód osobowy wjechał na minę; jadące nim małżeństwo zginęło na miejscu, osieracając ośmioro dzieci - poinformowała w czwartek ukraińska policja. Do zdarzenia doszło w środę po południu. Samochód wjechał na minę na lokalnej drodze Suszczany - Kopyszcze w rejonie (powiecie) olewskim - podała w komunikacie komenda policji obwodu żytomierskiego. / Ukraińska policja / 13:08 Papież Franciszek w przypadającą w czwartek uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny modlił się o pokój dla Ukrainy, która - jak podkreślił - bardzo cierpi. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież mówił, że "z Bożą pomocą pokój jest możliwy, rozbrojenie jest możliwe". 12:30 Elitarna jakoby rosyjska 1. Gwardyjska Armia Pancerna poniosła ciężkie straty na Ukrainie i mimo wzmocnienia jej zmobilizowanymi rezerwistami pozostaje poniżej przewidzianego składu osobowego - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.



W codziennej aktualizacji wywiadowczej napisano, że elementy rosyjskiej 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej prawdopodobnie zostały rozmieszczone wzdłuż linii obronnej w pobliżu miejscowości Swatowe w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy.

12:27 75 proc. Polaków uważa, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, 23 proc. jest przeciwnego zdania - wynika z sondażu CBOS. Według 64 proc. badanych Ukraina powinna kontynuować walkę i nie iść na ustępstwa wobec Rosji; 24 proc. uważa, że należy dążyć do zakończenia wojny i przywrócenia pokoju.



W listopadzie 30 proc. respondentów uznało, że wojna zdecydowanie zagraża bezpieczeństwu Polski, 45 proc. uważa, że "raczej mu zagraża". Według 20 proc. - "raczej nie zagraża", 3 proc. oceniło, że "zdecydowanie nie zagraża" bezpieczeństwu naszego kraju. 3 proc. badanych przez CBOS wybrało opcję "trudno powiedzieć".



Jak zaznacza CBOS, częściej o bezpieczeństwo Polski obawiają się kobiety (79 proc.) niż mężczyźni (70 proc.), a także osoby starsze - 83 proc. w grupie 65 lat i więcej. Większe niż pozostali poczucie zagrożenia deklarują też emeryci (83 proc.), pracownicy niewykwalifikowani i gospodynie domowe (po 79 proc.). 12:11 "W ostatnim tygodniu chyba przez kilka dnia nie było prądu, więc każdy próbuje wspólnie z sąsiadami tworzyć swoją infrastrukturę - generatory, powerbanki, żeby ten prąd mieć, naładować komórki, podgrzać wodę" - mówił Andrij Deszczyca, były ambasador Ukrainy w Polsce, a obecnie doradca ministra spraw zagranicznych Ukrainy, który był gościem Mateusza Chłystuna w Rozmowie w południe w RMF FM. Jak dodał, "trzeba się przygotować na każdy scenariusz, bo nie wiadomo, jak Rosjanie będą dalej atakować Ukrainę - niszczą budynki, zabijając cywilów, to jest terroryzm". Zobacz również: Deszczyca o Patriotach: Im będą bliżej Ukrainy, tym będzie bezpieczniej 11:38 Polski ochotnik zginął w Ukrainie. Daniel S. ukończył trzy fakultety i liczne szkolenia wojskowe. Zasiadał w radzie znanej fundacji wspomagającej żołnierzy AK. Strzelectwa uczył się w Jednostce Wojskowej GROM. W ukraińskim wojsku był operatorem elitarnej jednostki specjalnej zajmującej się rozpoznaniem - pisze portal Onet.pl. 11:19 Nawet wyselekcjonowani rosyjscy "obrońcy praw człowieka" nie zostali dopuszczeni do emisji na żywo. Spotkanie Władimira Putina z Radą Praw Człowieka było nagrane wcześniej, a rosyjskiego prezydenta zdradził zegarek - powiadomił kanał Możem Objasnit w Telegramie. Zobacz również: Kolejna inscenizacja podczas spotkania z Putinem. Zdradził go zegarek 11:17 W piątek spodziewamy się przyjęcia kolejnego pakietu sankcji Unii Europejskiej przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę - powiedział dziennikarzom w Brukseli Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.



Dodał, że pakiet zawiera szereg propozycji przedstawionych przez Polskę wspieraną przez Estonię, Litwę i Łotwę.

10:50 15 osób zginęło, 17 zostało rannych - to tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę z minionej doby. Wśród ofiar są mieszkańcy m.in. Bachmutu i kilku miejscowości w obwodzie donieckim - poinformowały dziś władze tego regionu. 10:30 W środę z Ukrainy do Polski przyjechało 21 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 19 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 8,254 mln wjazdów do Polski i 6,427 mln wyjazdów na Ukrainę.

09:49 W Rzeszowie-Jasionce ruszył drugi dzień międzynardowego szczytu World For Ukraine Summit. Jego uczestnicy rozmawiają o trudnej sytuacji w Ukrainie, potrzebach ludzi i możliwościach ich zaspokojenia.

09:44 Burmistrz Kijowa ostrzega przez "apokaliptycznym" scenariuszem dla stolicy Ukrainy w związku z nadchodzącą zimą i rosyjskimi nalotami na infrastrukturę krytyczną. Witalij Kliczko mówi, że dziś nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców, jednak muszą być na taką ewentualność przygotowani. 09:15 Prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski został najbardziej wpływowym politykiem Europy w rankingu sporządzonym przez portal Politico. Uhonorowano go za zmianę wizerunku Ukrainy na arenie międzynarodowej w kontekście rosyjskiej inwazji na kraj, któremu przewodzi. Retoryka ukraińskiego prezydenta w ostrych słowach opisuje zło rosyjskiego reżimu, z którym Zełenski walczy, starając się rozwiać wiarę europejskich stolic - zwłaszcza Berlina i Paryża - w to, że Moskwa może być partnerem - podkreślił portal. Dodał, że dzięki umiejętnemu wykorzystaniu mediów społecznościowych, mediów tradycyjnych i zachodnich instytucji kulturalnych Zełenski przeniósł wojnę na Zachód w sposób namacalny, przekonując przywódców i opinię publiczną, że jego walka jest również ich walką. 09:11 Według ISW Putin nie jest gotów ryzykować utraty wewnętrznego poparcia przez korektę celów w wojnie z Ukrainą, nie mówiąc już o odejściu od głównego celu, który, jak daje on coraz wyraźniej do zrozumienia, polega na "odtworzeniu w jakiejś formie Imperium Rosyjskiego". 08:30 Władimir Putin przygotowuje Rosjan na długotrwałą wojnę w celu podbicia Ukrainy, porównuje się do rosyjskiego cara Piotra I - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną. Ośrodek zwraca uwagę, że Rosjanie prawdopodobnie dostosowali irańskie drony do zimowych warunków. Zobacz również: ISW: Putin porównuje się do cara, szykuje Rosję na długą wojnę 07:37 Propozycja Polski, by rozmieścić wyrzutnie Patriot w Ukrainie, była dobra dla bezpieczeństwa całej Europy, jednak po odmowie Niemiec Kijów nie ustanie w wysiłkach na rzecz uzyskania tych systemów - powiedział Ołeksandr Musijenko, szef kijowskiego Centrum Badań Wojskowych i Prawnych.

06:57 Kanada i Holandia w środę złożyły wspólny wniosek do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w Hadze o włączenie do sprawy Ukraina przeciwko Federacji Rosyjskiej dotyczącej naruszenia Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, poinformował sekretariat Trybunału.



"Kanada i Królestwo Niderlandów, powołując się na artykuł 63 Statutu Trybunału, złożyły do sekretariatu Trybunału wspólny wniosek o włączenie do sprawy dotyczącej oskarżenia o ludobójstwo zgodnie z Konwencją o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa (Ukraina kontra Federacja Rosyjska)" - czytamy w komunikacie sekretariatu. 06:14 Wsparcie dla Ukrainy jest niezbędne dla powrotu bezpieczeństwa. To nasz cywilizacyjny obowiązek wobec sąsiedniego państwa, przyszłości i naszej kultury, napisał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w artykule opublikowanym w czeskim tygodniku Echo.



Profesor Gliński podkreślił w swoim tekście, że jeśli Ukraińcy sprzeciwiają się rosyjskiej agresji, to bronią również europejskiej cywilizacji i kultury. "Atakując Ukrainę, Rosja podważyła i zaprzeczyła fundamentom naszej cywilizacji. Czym innym jest zabijanie cywilów i dzieci, bombardowanie szpitali, szkół i konwojów humanitarnych, czy też naruszanie umów międzynarodowych" - pytał polski minister kultury. Przypomniał, że Konwencja Haska z 1954 r. wyraźnie stwierdza, że niszczenie dziedzictwa kulturowego podczas konfliktów jest zbrodnią wojenną. 05:20 Sąd Najwyższy Francji podtrzymał decyzję o odzyskaniu prawie 1,5 mld USD od państwa agresora na rzecz Oszczadbanku. To pierwsze od sześciu lat zwycięstwo w sądzie w sprawie ukraińskich aktywów skradzionych przez Rosję na Krymie, poinformował w środę w wypowiedzi video prezydent Ukrainy.



Dzisiaj zapadł bardzo ważny werdykt we Francji. Sąd Najwyższy Francji pozostawił w mocy decyzję o odzyskaniu od agresora przez Oszczadbank wraz z naliczonymi odsetkami prawie 1,5 miliarda dolarów - powiedział Zełenski. 05:15 Każda luźna wzmianka o broni jądrowej jest absolutnie nieodpowiedzialna - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Skomentował w ten sposób wypowiedź prezydenta Rosji Władimira Putina, który stwierdził, że ryzyko wojny nuklearnej wzrosło. 05:11 Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała dodanie prawie 200 osób i podmiotów gospodarczych do unijnej listy sankcji wobec Moskwy. W dziewiątym pakiecie restrykcji miałyby znaleźć się rosyjskie siły zbrojne i trzy banki w Rosji. Zobacz również: KE szykuje kolejny pakiet sankcji na Rosję. Co będzie zawierał? Malwina Zaborowska, Renata Gaweł