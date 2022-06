Rosjanie zniszczyli wszystkie mosty prowadzące do Siewierodoniecka – poinformował szef obwodowej administracji. Część miasta wciąż znajduje się pod kontrolą armii ukraińskiej, jednak jakakolwiek ewakuacja lub trasy dostaw są mocno utrudnione. W zakładach Azot w tym mieście ukrywa się pół tysiąca cywilów. Rosjanie znowu zaatakowali rejon Lwowa - pociski zestrzeliłą obrona przeciwlotnicza. Papież Franciszek w rozmowie z mediami tłumaczył, że nie jest „za Putinem”, a słowa o „szczekaniu NATO u drzwi Rosji” miał usłyszeć od jednego z przywódców państw. Najnowsze informacje ze 111. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

/ Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

17:21

Sześć osób zostało rannych w wyniku upadku ułamków rosyjskiej rakiety zestrzelonej przez siły ukraińskie nad Złoczowem w obwodzie lwowskim - poinformował Maksym Kozycki, szef władz tego regionu na zachodzie Ukrainy.

Stan rannych jest dobry, wszyscy przechodzą leczenie - napisał Kozycki na Telegramie.

16:58

Rosjanie używają coraz więcej radzieckich pocisków manewrujących. Ich samoloty od dwóch miesięcy nie pojawiły się nad terytorium Ukrainy - informuje ukraińskie dowództwo sił powietrznych.

Ukraińcy twierdzą, że wróg oszczędza nowoczesne pociski kierowane. Spowodowane to ma być między innymi dużą skutecznością obrony powietrznej. Podobnie z samolotami, które omijają zasięg systemów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Do ostrzałów z powietrza wykorzystywane są bombowce strategiczne odpalające pociski zdalnie - znad Morza Czarnego, Białorusi, czy z głębi Rosji.

Dowództwo zwraca uwagę, że stare typy radzieckich rakiet, jak X-59, czy X-22 powodują potężne zniszczenia z powodu masy - około tony. Natomiast są bardzo mało precyzyjne, dlatego często niszczą obiekty cywilne znajdujące się w pobliżu obranych celów.

16:45

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht zapowiedziała, że wkrótce zakończy się szkolenie ukraińskich żołnierzy z obsługi haubic Panzerhaubitze 2000, co umożliwi Niemcom przekazanie tej broni Ukrainie. Wyjaśniła, że ze względów bezpieczeństwa data jej dostarczenia oraz trasa transportu nie będą ujawnione.

Panzerhaubitze 2000 to jedna z najpotężniejszych broni artyleryjskich, jaką dysponuje Bundeswehra; działa te mogą trafiać w cel odległy o 40 km - wyjaśnia Reuters.

Obiecana w maju dostawa siedmiu systemów Panzerhaubitze 2000 przeciąga się i Ukraina oskarża niemieckie władze o zwlekanie z dostawą.

W poniedziałek doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak powiedział, że aby zakończyć wojnę z Rosją, ukraińskie siły potrzebują 1000 haubic kalibru 155 mm, 500 czołgów, 300 wyrzutni rakietowych, 2000 transporterów opancerzonych i 1000 dronów.

15:56

Ukraina poprosiła o korytarz humanitarny dla wyprowadzenia cywilów chroniących się w zakładach chemicznych Azot w Siewierodoniecku - informują rosyjskie media. Moskwa odmówiła, twierdząc, że Ukraińcy chcą powtórzyć scenariusz z zakładów Azowstal w Mariupolu. W podziemiach zakładów znajdujących się w oblężonym Siewierodoniecku chroni się pół tysiąca ludzi.

Rządowe rosyjskie media przekonują, że Ukraińcom chodzi o potajemną ewakuację swoich wojskowych. Cywile mają być tylko przykrywką.

Propaganda Kremla twierdzi, że okoliczni mieszkańcy są traktowani jako zakładnicy czy żywe tarcze.

Według mediów w Moskwie, Rosjanie są gotowi ewakuować z zakładów cywilów, ale do znajdującego się pod ich kontrolą miasta Swatowo. Wojskowym zapewniają - jak napisano - zachowanie życia i stosowanie wobec nich konwencji genewskiej - pod warunkiem poddania.

Gdy w zeszłym miesiącu w ten sam sposób Rosjanie zakończyli blokadę Azowstalu w Mariupolu, części żołnierzy, którzy się poddali, nie uznano za jeńców wojennych.

13:37

Ministerstwo obrony Rosji twierdzi, że zaoferowało obrońcom zakładów chemicznych Azot w Siewierodoniecku, by poddali się do jutra - podała agencja Interfax. Ministerstwo utrzymuje, że Ukraina poprosiła stronę rosyjską o utworzenie korytarza humanitarnego do ewakuacji cywilów, którzy schronili się w zakładach.

13:18

W rejonie Złoczowa w obwodzie lwowskim ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła rosyjski pocisk rakietowy, w wyniku jego upadku uszkodzony został obiekt infrastruktury - poinformował szef obwodu Maksym Kozycki, cytowany przez portal Suspilne.

Trwa wyjaśnianie, czy są poszkodowani.

Wcześniej poinformowano o wybuchach w obwodzie lwowskim i tarnopolskim. Mer Lwowa Andrij Sadowy zaapelował do mieszkańców, by pozostawali w schronach.

12:59

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że w obwodzie lwowskim doszło do eksplozji.

W obwodzie lwowskim słychać wybuchy. Według wstępnych danych obrona przeciwlotnicza działa. We Lwowie na razie cicho. Pozostawajcie w schronach! - napisał Sadowy na komunikatorze Telegram.

Portal Suspilne poinformował wcześniej o doniesieniach o wybuchach w obwodzie lwowskim i drugim regionie na Ukrainie zachodniej - obwodzie tarnopolskim. Portal poinformował, że oczekiwane są oficjalne komunikaty na ten temat.

Telegram

12:33

Rosyjscy wojskowi ukradli prawie 2 tys. ton pszenicy z zakładów rolnych na terenie obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy, trwa śledztwo w tej sprawie - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna.

W komunikacie opublikowanym na serwisie Telegram prokuratura podała, że w maju i czerwcu wojskowi rosyjscy, grożąc bronią i użyciem przemocy, zmusili pracowników zakładów w rejonie (powiecie) wasyliwskim to załadowania zboża na swoje pojazdy. Skradzione z zakładów 1,2 tys. ton zboża wywieźli w nieznanym kierunku.

W dniach 8-9 czerwca wojskowi rosyjscy ukradli z magazynów we wsi Nesterjancy prawie 500 tys. ton ziaren słonecznika.

12:14

Mieszkańcy obwodu ługańskiego nareszcie chcą masowo uciekać z terenów objętych walkami; mimo rosyjskich ostrzałów, udało się ewakuować niemal 70 osób z Lisiczańska i okolicznych miejscowości - poinformował szef regionalnych władz Serhij Hajdaj.

W poprzednich tygodniach gubernator często podkreślał, że kilkadziesiąt tysięcy cywilów w miastach na zachodzie obwodu ługańskiego, głównie w Siewierodoniecku i Lisiczańsku, odmówiło ewakuacji.

12:00

W obwodzie zaporoskim odbyła się kolejna operacja wymiany ciał poległych żołnierzy. Ukraina odzyskała ciała 64 bohaterskich obrońców Azowstalu, by ich godnie pochować - napisało ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji terytoriów okupowanych.

W operacji uczestniczyło kilka ukraińskich resortów. Prócz ministerstwa ds. reintegracji był to także wywiad wojskowy, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Sztab Generalny armii ukraińskiej.

11:52

Żołnierze rosyjskiego 933. Przeciwlotniczego Pułku Rakietowego próbowali sprzedać na złom elementy swojego sprzętu wojskowego, by uniknąć w ten sposób walki na froncie w Donbasie; "biznesmeni" zostali jednak zdemaskowani - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).



Rosjan znowu jednak zgubiła chciwość. W punkcie odbioru złomu zaproponowali zbyt wysoką cenę i wdali się w spór z pracownicą, która natychmiast doniosła na “biznesmenów" do tzw. Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Donieckiej Republiki Ludowej (samozwańczej, kontrolowanej przez Moskwę struktury na wschodzie Ukrainy - PAP) - czytamy w komunikacie HUR.

Teraz dowództwo pułku tłumaczy brak elementów elektronicznych rzekomymi stratami w walce, a “biznesmeni" kontynuują służbę w pododdziałach piechoty na pierwszej linii frontu - przekazał ukraiński wywiad wojskowy.

11:29

We wsi Peczenihy w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy w ostrzale rosyjskim zginęła 35-letnia kobieta, a jej trzymiesięczne dziecko zostało ranne - poinformował we wtorek szef obwodu Ołeh Syniehubow na komunikatorze Telegram.

W innej wsi obwodu charkowskiego, Małyniwce, ranni zostali 11-letni chłopiec i 17-letnia dziewczyna. Jeszcze jedna osoba została ranna we wsi Zawhorodnie i kolejna - w miejscowości Żukowske.

11:09

Tylko jeden z dziesięciu wojskowych Rosji na Ukrainie jest gotów iść w bój przeciwko żołnierzom ukraińskim - podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), powołując się na przechwyconą rozmowę telefoniczną.

W dialogu, którego nagranie opublikowała SBU na swej stronie internetowej, mowa jest o tym, iż "z całego batalionu poszło w bój 30 ludzi". Batalion wojsk rosyjskich liczy od 300 do 900 żołnierzy.

Przechwycona rozmowa między rosyjskim wojskowym i jego małżonką usiana jest przekleństwami. Mężczyzna tłumaczy żonie, że wielu żołnierzy zostało rannych, innych określa numerami "200" i "300". Jako "ładunek 200" określano od czasu interwencji ZSRR w Afganistanie ciała żołnierzy zabitych na wojnie wysyłane do kraju. Analogicznie, "300" oznacza żołnierzy rannych niezdolnych do dalszej walki.



11:00

Pracownicy rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (MCzS) pozostawiają w zrujnowanych budynkach mieszkalnych w Mariupolu "ogłoszenia" o znalezionych tam szczątkach cywilów - poinformowała we wtorek agencja UNIAN za lokalnym mariupolskim portalem 0629.com.ua.

Czaszki. Szczątki (ludzkie) w kuchni. Piąte piętro, lewe skrzydło od strony schodów - napisano odręcznie na kartce, którą funkcjonariusze MCzS pozostawili na klatce schodowej w jednym z bloków mieszkalnych przy ulicy Słonecznej w Mariupolu. Do powiadomienia dołączono schematyczny rysunek mieszkania z dokładnym oznaczeniem miejsca znalezienia zwłok.

MCzS znalazło zwłoki, narysowało sobie schemacik i poszło świętować “Dzień Rosji". A ludzkie czaszki pozostają w (zrujnowanym) domu. (...) Jeszcze nie wszystkich pochowano, ale Rosja obchodzi swoje święto. Na kościach, w dosłownym znaczeniu tego słowa. (...) Przerażające. Bezgraniczna tragedia - skomentowali dziennikarze lokalnego serwisu, którzy zamieścili również zdjęcie zniszczonej klatki schodowej przy ul. Słonecznej.

10:23

Okupacyjne władze Mariupola chcą 10 września otworzyć sezon w zbombardowanym teatrze dramatycznym w Mariupolu - powiadomił Petro Andriuszczenko, doradca ukraińskiego mera miasta. W budynku, gdzie zginęły setki ludzi ma się odbyć występ estradowy.

O takich planach mówi - według Andriuszczenki - "oficjalny komunikat administracji okupacyjnej". Tekst, który doradca mera opublikował w serwisie Telegram głosi, że teatr "powinien zostać otwarty 10 września". "Nowy sezon otworzą dwa-trzy występy estradowo-taneczne, a także spektakl teatralny" - głosi ten komunikat.

Telegram

10:15

Komisja Europejska zarekomenduje przyznanie Ukrainie oficjalnego statusu kraju kandydującego do UE - podał portal informacyjny Politico, powołując się na kilku anonimowych urzędników unijnych. Komisarze UE odbyli w poniedziałek wstępną debatę na ten temat. Kolejna - w piątek.

Jak informuje Politico, wśród komisarzy UE istnieje "świadomość poświęceń ponoszonych przez Ukraińców i przekonanie, że należy wysłać wyraźny sygnał do rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, że stracił on jakąkolwiek szansę na odzyskanie Ukrainy w jego rzekomej strefie wpływów".

Uznanie Ukrainy za kraj kandydujący wymaga jednomyślnej zgody 27 szefów państw i rządów w Radzie Europejskiej. Kwestia ta będzie jednym z tematów rozmów na najbliższym szczycie unijnych przywódców, który jest zaplanowany na 23-24 czerwca.

Według informacji Politico co najmniej trzy kraje są przeciwne.

10:10

Przedstawiciele ruchu oporu w okupowanym Chersoniu na południu Ukrainy rozwiesili na ulicach miasta listy gończe za korespondentami propagandowych rosyjskich mediów; za wyeliminowanie tych osób oferowana jest nagroda - poinformowała we wtorek agencja UNIAN.

Na plakatach, które pojawiły się w Chersoniu, zamieszczono wizerunki wieloletniego reportera wojennego Jewgienija Poddubnego, a także korespondentów dziennika "Komsomolska Prawda" - Dmitrija Stieszyna i Aleksandra Koca. W poprzednich dniach w mieście rozwieszono plakaty z ostrzeżeniami pod adresem kolaboranta Kyryła Stremousowa. "Idziemy po twoja głowę!" - napisano, podając do wiadomości mieszkańców domowy adres współpracownika okupacyjnych władz.

W niedzielę samozwańcza rosyjska administracja Chersonia próbowała zorganizować tam obchody Dnia Rosji. Większego wstydu Kreml nie mógł sobie wyobrazić. Z Chersonia było tam 30-40 osób - powiedział przewodniczący rady regionu chersońskiego Ołeksandr Samojłenko w rozmowie z portalem Suspilne.

09:49

3144 urzędników państwowych Ukrainy wstąpiło do armii, w tym 418 kobiet - poinformowała Natalia Aliuszyna, szefowa Narodowej Agencji ds. Służby Państwowej. Dodała, że 39 urzędników zginęło podczas wojny i że nie ma danych o tych, którzy trafili do niewoli.

Dane te znalazły się w wywiadzie Aliuszynej dla agencji Interfax-Ukraina, opublikowanym we wtorek.

Agencja ma jedynie wstępne szacunki o zaginionych urzędnikach - ich liczbę ocenia się na 141. Instytucje państwowe wciąż informują o zaginionych i zabitych. Na terenach okupowanych przez Rosję, w rejonach działań bojowych lub zablokowanych miastach, przebywa blisko 5400 ukraińskich urzędników państwowych.

09:26

W schronach pod zakładami chemicznymi Azot w Siewierodoniecku ukrywa się 540-560 osób; zgromadzono tam zapasy żywności, a cywilom próbują też pomagać żołnierze i policja, lecz zapewnienie wsparcia podczas ciągłych rosyjskich ostrzałów to duże wyzwanie - poinformował szef miejskich władz Ołeksandr Striuk.

Wróg próbuje zniszczyć zakłady Azot, zrujnować je w drobny mak. (...) Sytuacja wojskowa w mieście zmienia się z godziny na godzinę. Można ocenić ją jako kontrolowaną (przez ukraińskie siły), lecz trudną. Rosjanie bezustannie atakują - relacjonował mer Siewierodoniecka na antenie telewizji 1+1. Nagranie wideo z wypowiedzią Striuka zamieścił na Telegramie szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Telegram

08:49

Przeciwnik (w Doniecku) przez cały dzień ostrzeliwał własne cele i nie omieszkał stworzyć z tego nagrań przeznaczonych dla głupców. Mamy tutaj (na tym nagraniu) piękny przykład propagandy. Najpierw korespondent mówi "moździerz kalibru 120 mm", a potem natychmiast słychać wystrzał - trwa to krócej, niż kilka sekund. Każdy mieszkaniec Mariupola powie, że taka sytuacja jest możliwa tylko wtedy, gdy (ostrzał) prowadzi się z bliskiej odległości. A tak blisko tej części Doniecka znajdują się wyłącznie Rosjanie - powiedział doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie.

Telegram

Według Andriuszczenki, sytuacja ma związek z wczorajszym apelem lidera tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Denysa Puszylina, który zwrócił się do Rosji o "wprowadzenie dodatkowych wojsk ze względu na wzrost liczby ataków na Donieck, dokonywanych przez siły zbrojne Ukrainy".

08:24

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły już około 32,5 tys. żołnierzy, w tym około 200 w ciągu poprzedniej doby - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Minionej doby Rosja straciła też dwa czołgi, 11 pojazdów opancerzonych, trzy systemy artylerii, trzy wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, śmigłowiec i trzy drony - zaznaczono.

08:22

Rosja w dalszym ciągu wysyła ochotników i rezerwistów do wsparcia trwających działań. Z doniesień prokremlowskich mediów wynika, że na kilka dni przed wysłaniem na Ukrainę rezerwiści jeszcze szkolili się z obsługi broni ręcznej - przekazał amerykański Instytut Badań nad Wojną.

08:12

Zapowiadane przez Rosję zwiększenie wydatków wojskowych pozwoli na mobilizację przemysłu na potrzeby wojny, ale z powodu sankcji będzie ona miała problemy z produkcją sprzętu, mającego zastąpić ten utracony na Ukrainie - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

Głównym wysiłkiem operacyjnym Rosji pozostaje natarcie na enklawę Siewierodoniecka w Donbasie, a jej zachodnia grupa sił prawdopodobnie po raz pierwszy od kilku tygodni poczyniła niewielkie postępy w sektorze charkowski - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

10 czerwca pierwszy zastępca przewodniczącego rosyjskiej Wojskowej Komisji Przemysłowej zapowiedział, że wydatki państwa na obronność wzrosną o 600-700 mld rubli (8,5-10 mld funtów), co może oznaczać wzrost budżetu obronnego Rosji o 20 proc. - podano.

08:03

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojska rosyjskie nadal atakują siły ukraińskie w Siewierodoniecku przy użyciu artylerii. Rosjanie przerzucili na kierunku Siewierodoniecka dwie batalionowe grupy taktyczne.

Na kierunku Bachmutu (obwód doniecki) wojska rosyjskie "odnoszą częściowy sukces" umacniając się w miejscowości Widrodżennja. Prowadzą stamtąd atak w kierunku Wierszyny. Ostrzeliwują z artylerii pozycje ukraińskie w rejonach Bachmutu i miejscowości nowołuhańske.

Na południu Ukrainy Rosjanie rozmieścili na terenie obwodu chersońskiego dodatkowe baterie artylerii rakietowej i lufowej w rejonach miejscowości: Stanisław, Tomyna Bałka i Doslidne. Na Morzu Czarnym przebywa pięć jednostek przenoszących pociski manewrujące Kalibr.

08:02

Policjanci z rosyjskiego obwodu rostowskiego są wysyłani w podróże służbowe do separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Wiele bowiem wskazuje na to, że przez wojnę nie ma kto pilnować tam miast.

Od marca policjanci z obwodu rostowskiego są wysyłani w podróże służbowe do dużych miast Donbasu, m.in. do Ługańska, Doniecka, Makiejewki i Horliwki - podaje 161.ru, powołując się na źródła w organach ścigania.

07:24

Ukraińska armia znajduje się 18 kilometrów od okupowanego przez Rosjan Chersonia i przeprowadza ataki artyleryjskie na pozycje wroga - przekazał doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

07:17

Stany Zjednoczone są gotowe przeznaczyć 1,5 mld dolarów miesięcznie na wsparcie ukraińskiego rządu - poinformował urzędnik amerykańskiego Departamentu Stanu Derek Hogan.

Zaznaczył, że w ciągu trzech miesięcy USA przeznaczyły już ok. 53,6 mld dolarów na pomoc Ukrainie, w tym pomoc wojskową. Stwierdził, że to największa pomoc, jaką Stany udzieliły Europie od czasu planu Marshalla.

07:12

Rosjanie skupiają się na przejęciu kontroli nad miejscowością Bohorodyczne w obwodzie donieckim, by stworzyć warunki do ofensywy na Słowiańsk - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:50

Ukraińcy starają się upamiętnić swych bliskich, którzy zginęli na wojnie. W centrum Kijowa, tuż przy statule św. Michała Archanioła na Placu (Majdanie) Niepodległości, leży specjalna księga, w której można wpisywać przeżycia związane z wojną z Rosją. Jest tam historia Oskara, obrońcy Mariupola, który zmarł na rękach swego brata Łewka.

25-letni Łewko to żołnierz pułku Azow. Poszedłem do wojska, by bronić swego kraju - powiedział w rozmowie z PAP. W walkach o Mariupol brał udział od 24 lutego, czyli od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji. Broniłem mojego miasta ze wszystkich sił, tak długo, jak było to możliwe - podkreśla.

W Mariupolu walczył również jego brat, Oskar. Zmarł mi na rękach - wspomina Łewko, który przyszedł na kijowski Majdan oddać mu cześć.

Na fladze, którą wbił w trawnik napisał: "Azow, Oskar, 25.03.22 r.". W księdze pamięci tak wspomina brata: "Oskar zginął broniąc Mariupola. Był żołnierzem pułku Azow. Poległ 25 marca 2022 roku od wybuchu bomby lotniczej. Był prawdziwym synem narodu. Nie bał się wroga. Walczył ramię w ramię ze swoimi towarzyszami do ostatniej kropli krwi. Na zawsze pozostanie w naszych sercach".

06:15

Rosję do końca tego roku opuści 15 000 osób, posiadających majątek powyżej 1 miliona dolarów, co stanowi 15 proc. wszystkich milionerów w tym kraju - wynika z badania Henley & Partners, firmy doradczej w zakresie migracji inwestycyjnej z siedzibą w Londynie.

Szacunki pokazują, że w pierwszej dziesiątce krajów, do których migrują milionerzy, znajdują się Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia, Singapur, Izrael, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Portugalia, Grecja, Kanada i Nowa Zelandia. Napływ ludzi z kapitałem spodziewany jest również na Malcie, Mauritiusie i Monako.

05:29

Rosyjskie władze okupacyjne prawdopodobnie zorganizowały zamachy terrorystyczne w Melitopolu i Berdiańsku, by oskarżyć ukraińskich partyzantów o atakowanie cywilów - twierdzi amerykański Instytut Studiów Wojskowych.

Według instytucji Wołodymyr Rohow, który kieruje obwodem zaporoskim z ramienia okupantów, początkowo oskarżył "terrorystom" o dokonanie trzech zamachów bombowych w Berdiańsku. Potem jednak wycofał tę wersję i określił sytuację jako wypadek w elektrowni.

Z kolei okupacyjny wiceszef MSW stwierdził, że w Melitopolu nieznani sprawcy podłożyli ładunek wybuchowy, by zakłócić obchody Dnia Rosji 12 czerwca.

05:22

Marokańczyk Ibrahim Saadoun, skazany na karę śmierć przez władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowe, posiada obywatelstwo ukraińskie - przekazał ojciec mężczyzny w rozmowie z agencją Reutera.

Rodzina przekonuje, że Saadoun w 2020 roku przeszedł szkolenie wojskowe w celu studiowania technologii lotniczej na Uniwersytecie Kijowskim. Po rozpoczęciu wojny walczył jako żołnierz armii ukraińskiej.

Separatyści skazali go za rzekomy udział w batalionie najemniczym.

05:12

Papież Franciszek ujawnił, że słowa, jakie wypowiedział o "szczekaniu NATO u drzwi Rosji", usłyszał na dwa miesiące przed wybuchem wojny na Ukrainie od jednego z przywódców państw. Włoski dziennik "La Stampa" opublikował we wtorek zapis rozmowy papieża z mediami jezuickimi.

Papież zapewnił w wywiadzie: "nie jestem" za Putinem. Mówił też o okrucieństwie rosyjskich wojsk i heroizmie narodu ukraińskiego.

To, co widzimy, to brutalność i okrucieństwo, z jaką ta wojna jest prowadzona przez żołnierzy, przeważnie najemników, wykorzystywanych przez Rosjan. A Rosjanie tak naprawdę wolą wysyłać Czeczenów, Syryjczyków, najemników. Lecz niebezpieczeństwo polega na tym, że widzimy tylko to, co jest potworne, a nie widzimy całego dramatu, jaki rozgrywa się w tle tej wojny, która może została w jakiś sposób albo sprowokowana, albo jej nie zapobieżono - mówił.

05:00

Rosjanie zniszczyli wszystkie mosty prowadzące do Siewierodoniecka - przekazał gubernator obwodowej administracji Serhij Hajdaj. Zaznaczył, że ukraińskie wojsko nie jest tam blokowane i wciąż kontroluje część miasta. Utrudniona jest jednak ewakuacja mieszkańców.