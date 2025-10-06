Ukraina planuje znacząco zwiększyć produkcję pocisków manewrujących FP-5 Flamingo, które mają umożliwić skuteczniejsze ataki na rosyjską infrastrukturę wojskową i energetyczną - informuje "The Economist". Nowa broń, zdolna razić cele oddalone nawet o 3 tysiące kilometrów, może znacząco wpłynąć na przebieg wojny w Ukrainie.

Ukraina planuje znacząco zwiększyć produkcję pocisków manewrujących FP-5 Flamingo / Handout / ZN.UA / AFP / East News

Ukraina wprowadziła niedawno do swojego arsenału nowoczesne pociski manewrujące dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo. To najpotężniejsza konwencjonalna broń tego typu produkowana przez ukraiński przemysł zbrojeniowy.

Pociski Flamingo zostały opracowane przez firmę Fire-Point i są przeznaczone do rażenia celów strategicznych na dużych odległościach. Z oficjalnych informacji wynika, że zasięg pocisku wynosi nawet 3000 km, a masa głowicy bojowej przekracza 1000 kg. Dzięki temu Flamingo może skutecznie niszczyć infrastrukturę wojskową i przemysłową przeciwnika - także głęboko na jego terytorium.

Pociski są naprowadzane za pomocą systemów nawigacji satelitarnej i inercyjnej, a ich prędkość jest poddźwiękowa. Masa startowa Flamingo to około 6 ton, a rozpiętość skrzydeł sięga 6 metrów. Eksperci porównują tę broń do niemieckiego Taurusa czy amerykańskiego Tomahawka, jednak ukraiński pocisk jest od nich większy i przenosi cięższą głowicę.

Główna zaleta? Szybkość produkcji

Główną zaletą FP-5 Flamingo ma być prosta konstrukcja i szybkość produkcji - o ile obecnie ukraiński przemysł zbrojeniowy produkuje dwa, trzy tego typu pociski na dobę, o tyle - jak przekazał brytyjski dziennik "The Economist" - do końca października dobowa liczba produkowanych pocisków ma być zwiększona do siedmiu sztuk.

Zdolności kompleksu wojskowo-przemysłowego przeciwnika zostały znacznie zredukowane; widzimy to na polu bitwy - powiedział pod koniec września w rozmowie z dziennikarzami naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski. Stwierdził, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy udało się skutecznie uderzyć w 85 celów o dużym znaczeniu. Dotychczas wiadomo o jednym potwierdzonym przypadku użycia FP-5 przeciwko celom na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim.

Pojawienie się pocisków FP-5 Flamingo w ukraińskim arsenale określane jest jako przełom, który może znacząco wpłynąć na przebieg wojny. Jednym z podstawowych problemów ukraińskiej defensywy jest fakt, że Rosja może niemal bezkarnie lokalizować swoją logistykę i centra dowodzenia blisko linii frontu. Flamingo może zmienić ten stan rzeczy.