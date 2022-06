Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej są zgodni w sprawie przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. O "pełnym konsensusie" mówił francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune.

Francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Dyskusja pozwoliła na wyłonienie szerokiego konsensusu, powiedziałbym nawet całkowitego konsensusu (...) w szczególności w odniesieniu do Ukrainy, możliwości jak najszybszego przyznania Ukrainie statusu kandydata - zadeklarował Beaune.

Dodał, że teraz debata w sprawie Ukrainy przeniesie się na forum szefów państw i rządów podczas szczytu w czwartek i w piątek w Brukseli.

Pracowaliśmy nad tym, aby jedność europejska mogła ponownie zamanifestować się, by w najbliższych dniach przeżyć ważny, a może nawet historyczny moment - mówił Beaune.

Przypomniał jednak, że "proces akcesyjny nie oznacza natychmiastowej akcesji". Właśnie dlatego, że ten proces jest wymagający i długi, będziemy musieli rozważyć dodatkowe działania, które nie będą jego alternatywą, ale uzupełnieniem. W tym duchu prezydent Macron proponował w ostatnich tygodniach stworzenie europejskiej wspólnoty politycznej - mówił francuski minister.

Słowa Beaune'a potwierdził minister spraw zagranicznych Luksemburga Jean Asselborn. Pracujemy nad chwilą, w której powiemy (prezydentowi Rosji Władimirowi) Putinowi, że Ukraina należy do Europy, że będziemy także bronić wartości, których broni Ukraina - powiedział szef dyplomacji Luksemburga.

Także szef MSZ Danii Jeppe Kofod oświadczył, że jego kraj popiera dążenie Ukrainy do członkostwa w UE. To bardzo dobre i jest to coś, co Dania całym sercem popiera; chcemy pomóc Ukrainie spełnić jej europejskie marzenie - powiedział.

W piątek Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. W czwartek wieczorem na szczycie w Brukseli tematem tym mają zajmować się szefowie państw i rządów UE.

W poniedziałek szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau mówił, że "wydaje się, iż przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej jest przesądzone".