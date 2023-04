Wspólne, unijne zakupy tylko amunicji, czy także rakiet? W UE powstał spór, co utrudnia prace nad sfinalizowaniem zapisów technicznych dotyczących wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy - ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli. Dzisiaj na spotkaniu ambasadorów UE ma zostać podjęta próba ostatecznego uzgodnienia wszystkich zapisów.

Ukraiński żołnierz / PAP/UKRINFORM

Dyplomata UE ujawnił w rozmowie z dziennikarką RMF FM, że pojawiły się nieoczekiwane postulaty ze strony Francji, co utrudnia ostateczne porozumienie. Jego zdaniem Paryż chce, by do wspólnych zakupów dopisać także rakiety, podczas gdy pierwotne uzgodnienia dotyczyły wyłącznie amunicji, w szczególności kalibru 155 mm.

Dyplomata, z którym rozmawiała dziennikarka, sugeruje, że to dlatego, iż Francja jest producentem tych rakiet.

Francuzi nie zaprzeczają. Rakiety dodajemy na prośbę Ukraińców, za zgodą 27 przywódców - przekazał francuski dyplomata.

W konkluzjach z marcowego szczytu jest mowa o "pilnym dostarczeniu Ukrainie amunicji oraz, jeśli Ukraina o to wystąpi, także pocisków, w tym poprzez wspólne zamówienia". Według francuskiego dyplomaty, chodzi o pociski rakietowe (w angielskim tłumaczeniu - "missiles"). Francja podkreśla więc, że w tej sprawie jest zgoda liderów 27 krajów UE.

Inni dyplomaci twierdzą, że wspólne zakupy mają dotyczyć wyłącznie amunicji, bo o nią wnioskował podczas szczytu UE w lutym prezydent Wołodymyr Zełenski.

Francja zaprzecza także jakoby miała żądać wykreślenia zdania o tym, że wspólne, unijne zamówienia mają odpowiadać na zapotrzebowanie Ukrainy. Oczywiste jest, że chodzi o odpowiedź na potrzeby Ukrainy: taki jest cel Funduszu Pokojowego - przekazał RMF FM francuski dyplomata.