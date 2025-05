Donald Tusk zwrócił uwagę, że ruch Rosji jest odpowiedzią na apel tzw. koalicji chętnych, której przedstawiciele w sobotę byli w Kijowie. W stolicy Ukrainy szef polskiego rządu, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz prezydent Wołodymyr Zełenski wezwali Rosję do bezwarunkowego zawieszenia broni od poniedziałku na 30 dni i przystąpienia do rozmów pokojowych. Inicjatywę poparli przywódcy ok. 30 państw "koalicji chętnych", którzy połączyli się z Kijowem przez internet. Propozycję poparł też prezydent USA Donald Trump.

Zełenski: Cały świat czeka na to od dawna

Wcześniej do propozycji Putina odniósł się sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "To pozytywny znak, że Rosjanie w końcu zaczęli rozważać zakończenie wojny. Cały świat czeka na to od dawna" - napisał w niedzielę rano na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Pierwszy krok, by zakończyć jakąkolwiek wojnę, to zawieszenie broni. Nie ma sensu, by dalej codziennie się zabijać" - podkreślił.

"Oczekujemy, że Rosja potwierdzi zawieszenie wojny - pełne, trwałe i prawdziwe - już od jutra, 12 maja. Ukraina jest gotowa na spotkanie" - zadeklarował Zełenski.