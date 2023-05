19:53

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów obserwuje, w jaki sposób Moskwa próbuje omijać sankcje. Zapowiedział wdrożenie nowego obszernego pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji.

Zełenski poinformował, że przeprowadził m.in. naradę na temat wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji przez Ukrainę oraz jej partnerów.

Uważnie obserwujemy, jak państwo-terrorysta próbuje obchodzić sankcje, odnotowujemy każdy taki kierunek, pracujemy razem z partnerami, żeby to zablokować - podkreślił szef państwa na opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych nagraniu.

Telegram

Zaznaczył, że przygotowany jest duży pakiet sankcyjny, a decyzja w tej sprawie ma zapaść wkrótce.

19:32

Dania przekaże Ukrainie sprzęt wojskowy i wsparcie finansowe o wartości 1,7 mld koron duńskich (250 mln dolarów) - poinformował minister obrony tego kraju Troels Lund Poulsen.

Minister zapowiedział również, że Dania zmniejszy swoją obecność wojskową w Iraku od początku 2024 roku. Zamiast tego skoncentruje się na krajach bałtyckich i w ramach tego planu zaoferuje batalion NATO do obrony regionu.

Batalion ma liczyć od 700 do 1200 żołnierzy i ma być rozmieszczony na Łotwie od czterech do sześciu miesięcy w ciągu roku. W pozostałe miesiące wojska te pozostaną w Danii, gotowe do przerzutu do krajów bałtyckich w przypadku kryzysu.

Musimy być przygotowani na długoterminową obecność Danii w krajach bałtyckich. Istnieje potrzeba znalezienia równowagi między posiadaniem żołnierzy na miejscu, a gotowością do wysłania ich z Danii - powiedział Poulsen.

18:59

Na tymczasowo zajętych terytoriach Ukrainy wciąż dochodzi do przypadków agresywnego uprowadzania proukraińskiej cywilnej ludności oraz tworzenia nowych katowni w celu więzienia w nich (uprowadzonych) - poinformował w dzisiejszym komunikacie sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jedną z takich katowni rosyjskie siły zorganizowały w komisariacie policji w okupowanej miejscowości Czapłynka w obwodzie chersońskim. Obecnie jest tam więzionych ok. 10 cywilów, wśród których są osoby niepełnoletnie. Jak dodano, ludzie więzieni są w nieludzkich warunkach, stosowane są wobec nich tortury. Są przypadki zakatowania uprowadzonych na śmierć - podał sztab.

W komunikacie napisano, że we wtorek rosyjska armia przeprowadziła przeciwko Ukrainie trzy ataki rakietowe, 30 lotniczych i osiem ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Minionej doby w Donbasie ukraińscy obrońcy odparli ponad 20 ataków.

18:35

Zniszczenia w ukraińskiej wsi Słatyne. Miejscowość znajduje się kilkanaście kilometrów na północ od Charkowa.

18:21

Wybuch miny zabił dwóch ukraińskich rolników, w wieku 39 i 47 lat, w obwodzie charkowskim - podał Kijów Independent.

Jak poinformował portal, do zdarzenia doszło, gdy traktor uderzył w minę umieszczoną na polu pomiędzy miejscowościami Werbiwka i Wowczyj Jar.