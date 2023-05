Koniec śledztwa w sprawie kradzieży dokonanej prawie rok temu w Mysłowicach. Wartość złodziejskiego łupu to prawie 1,2 mln złotych. Oskarżony w tej sprawie został 37-letni mężczyzna.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To była gotówka oraz biżuteria. Wszystko to warte prawie milion dwieście tysięcy złotych. Napastnik wszedł do jednego z mieszkań w Mysłowicach, używając paralizatora obezwładnił właściciela, związał go i grożąc mu pozbawianiem życia, okradł. To było w lipcu 2020 roku.

Pół roku później mężczyzna został zatrzymany i do tej pory jest w tymczasowym areszcie. Prokurator postawił mu zarzut m.in. rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz stosowania gróźb karalnych a w jego mieszkaniu policja znalazła narkotyki.

Mężczyzna przyznał się do ich posiadania, pozostałe zarzuty odpiera.

Podejrzany w przeszłości był już wielokrotnie karany.