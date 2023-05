Gry rodzinne, zwiedzanie wystaw i warsztaty plastyczne to propozycje Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na majówkę. Organizatorzy podkreślają, że otaczający muzeum park jest idealnym miejscem na spacer, piknik i obcowanie ze sztuką.

Majówka w Orońsku potrwa od poniedziałku do środy. Na wszystkie te dni organizatorzy zaplanowali m.in. gry rodzinne: jedną w pałacu Józefa Brandta, drugą na terenie całego Centrum Rzeźby Polskiej (CRP). Do gry można dołączyć w dowolnym momencie w ciągu dnia. W programie "Majówki w Orońsku" są także warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.



Zapraszamy też na piknik w parku. Zachęcamy do przynoszenia koców i koszy piknikowych, aby w otoczeniu rzeźb i natury zjeść rodzinny posiłek - powiedziała Agnieszka Filipowska z działu promocji CRP.



W czasie majówki pracownicy Centrum oprowadzać będą po wystawach. Obejrzeć można m.in. dzieła jednej z ciekawszych polskich artystek XX w. Marii Papy Rostkowskiej, zestawione z pracami kilku pokoleń polskich rzeźbiarek, m.in. Katarzyny Kobro i Magdaleny Abakanowicz.



W zabytkowych wnętrzach Pałacu Józefa Brandta w Orońsku czynna jest wystawa "Memory of Love" Sama Havadtoya - malarza, rzeźbiarza i projektanta wnętrz, związanego ze środowiskiem gwiazd, m.in. z Johnem Lennonem, Yoko Ono czy z Andy Warholem. Prezentowane są też wystawy polskich artystek: Hanny Nowickiej i Moniki Drożyńskiej.



Centrum Rzeźby Polskiej zajmuje teren dziewiętnastowiecznego majątku dworskiego. Jego ostatnimi właścicielami była rodzina Józefa Brandta, wysiedlona w czasie II wojny światowej przez Niemców. W 1945 r. majątek przejął Skarb Państwa. W 1974 r. ośrodkowi nadano nazwę Centrum Rzeźby Polskiej. W 1992 r. wystawą "Nowoczesna rzeźba polska 1955-1991" zainaugurowano działalność Muzeum Rzeźby Współczesnej, które wraz z galeriami rozlokowanymi w parku prezentuje kilkanaście ekspozycji rocznie. Centrum jest miejscem spotkań artystów z różnych stron świata, gromadzi dzieła sztuki, realizuje program wystawienniczy i naukowo-badawczy, stanowi zaplecze dla pracy twórczej rzeźbiarzy.