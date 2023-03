Polska uważa, że w tym sporze chodzi tak naprawdę o osłabienie sankcji, a twierdzenie, że przyczyniają się one do głodu w Afryce, to rosyjska propaganda.

Polska i Litwa, które nie zgadzają się na wykreślenie nawozów z białoruskiej listy sankcyjnej, znajdą się jednak pod presją. "Nie damy się złamać" - zapowiadają polscy i litewscy dyplomaci.